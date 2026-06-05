Σχολεία: Πώς θα επιλεγούν τα βιβλία για το 2027-2028 – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

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Αρχίζει η διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2027-2028, με διαφορετικές προθεσμίες για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αρχίζει η διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονάδες της χώρας για το σχολικό έτος 2027-2028.

Η διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, και αφορά τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση, οι σχολικές μονάδες καλούνται να επιλέξουν τα διδακτικά βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2027-2028.

Η επιλογή θα γίνει ανάμεσα στα βιβλία και στα αντίστοιχα διδακτικά πακέτα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων.

Η διαδικασία αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

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Με τον τρόπο αυτό, οι σχολικές μονάδες θα συμμετάσχουν στην επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιηθεί στη διδασκαλία.

Οι προθεσμίες για τα σχολεία

Για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η διαδικασία επιλογής πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 18 Ιουνίου 2026.

Για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αντίστοιχη προθεσμία λήγει στις 29 Ιουνίου 2026.

Οι ημερομηνίες αυτές είναι κρίσιμες, καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τα σχολεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επιλογή τους.

Η διαφοροποίηση στις προθεσμίες δίνει ξεχωριστό χρόνο στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης για να προχωρήσουν στη διαδικασία.

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Ποια βιβλία μπορούν να επιλεγούν

Οι σχολικές μονάδες δεν επιλέγουν από ανοιχτό κατάλογο, αλλά μόνο από τα διδακτικά βιβλία που έχουν εγκριθεί και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων.

Μαζί με τα βιβλία περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα διδακτικά πακέτα που τα συνοδεύουν.

Το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων λειτουργεί ως η επίσημη βάση των εγκεκριμένων επιλογών.

Έτσι, η διαδικασία γίνεται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που έχει ήδη αξιολογηθεί και ενταχθεί στο μητρώο.

Ο ρόλος της ψηφιακής βιβλιοθήκης Μελίσπη

Τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία και τα συνοδευτικά πακέτα είναι διαθέσιμα μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων «Μελίσπη».

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει το σύνολο των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή.

Μέσα από αυτήν, οι σχολικές μονάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό που αφορά την επιλογή των βιβλίων.

Η πρόσβαση στη «Μελίσπη» διευκολύνει την ενημέρωση των σχολείων και τη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών.

Τι περιλαμβάνουν τα διδακτικά πακέτα

Τα διδακτικά πακέτα δεν περιορίζονται μόνο στο βασικό βιβλίο.

Περιλαμβάνουν επίσης συνοδευτικά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική διαδικασία, ενισχύοντας την οργάνωση του μαθήματος.

Η ύπαρξη ψηφιακών αντικειμένων δίνει στις σχολικές μονάδες πρόσθετα εργαλεία για την προετοιμασία και την εφαρμογή της διδασκαλίας.

Τι σημαίνει για το σχολικό έτος 2027-2028

Η διαδικασία που ξεκινά τώρα αφορά τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν στο σχολικό έτος 2027-2028.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιλογές των σχολικών μονάδων θα γίνουν αρκετά νωρίτερα, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την οργάνωση της επόμενης περιόδου.

Η απόφαση εντάσσει τις σχολικές μονάδες στη διαδικασία επιλογής του διδακτικού υλικού.

Παράλληλα, συνδέει την επιλογή των βιβλίων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.