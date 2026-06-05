«Μπάχαλο» στα αεροδρόμια: Ουρές και καθυστερήσεις λόγω του νέου συστήματος EES – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται σε ελληνικά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος EES για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στις αναχωρήσεις.

Μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές καταγράφονται σε ελληνικά αεροδρόμια λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος EES για ταξιδιώτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο όσο αυξάνονται οι τουριστικές ροές, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στις πτήσεις από και προς χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Οι καθυστερήσεις δεν αφορούν όλους τους επιβάτες, αλλά κυρίως όσους ταξιδεύουν από ή προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα ταξίδια εντός ΕΕ, η ροή των επιβατών συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να καταγράφονται αντίστοιχες δυσκολίες.

Οι ουρές δημιουργούνται στους ελέγχους διαβατηρίων, καθώς η νέα διαδικασία απαιτεί περισσότερο χρόνο για την καταγραφή και την ταυτοποίηση των ταξιδιωτών.

Το πρόβλημα έχει γίνει πιο εμφανές με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, όταν η κίνηση στα αεροδρόμια αυξάνεται σημαντικά.

Δυσκολίες στις αναχωρήσεις στο Ελ. Βενιζέλος

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στις αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με αναφορές ταξιδιωτών, οι έλεγχοι διαβατηρίων χρειάζονται πλέον περισσότερο χρόνο, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

Η πιο πιεσμένη εικόνα καταγράφεται από τα ξημερώματα έως και τις 12 το μεσημέρι.

Κατά μέσο όρο, η αναμονή φτάνει περίπου τη μισή ώρα, ενώ σε πιο δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει τη μία ώρα.

Καλύτερη εικόνα μετά το μεσημέρι

Μετά το μεσημέρι, η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Αθήνας φαίνεται να εξομαλύνεται σταδιακά.

Η ροή των επιβατών γίνεται πιο υποφερτή, καθώς μειώνεται η πίεση στους ελέγχους και περιορίζεται ο όγκος των ταυτόχρονων αναχωρήσεων.

Παρόλα αυτά, οι ταξιδιώτες που πετούν προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο πριν από την πτήση τους.

Η αυξημένη αναμονή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον προγραμματισμό, ειδικά σε περιόδους έντονης τουριστικής κίνησης.

Προβλήματα και στα περιφερειακά αεροδρόμια

Στα περιφερειακά αεροδρόμια, η κατάσταση εμφανίζεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς το νέο σύστημα εφαρμόζεται πάνω σε ήδη υπαρκτά προβλήματα υποδομών και στελέχωσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαθέσιμες δομές δεν επαρκούν για να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο ταξιδιωτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μεγάλα προβλήματα αναφέρονται στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου οι ουρές έφταναν μέχρι έξω από τον χώρο του terminal.

Η εικόνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα νησί που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Βρετανούς τουρίστες.

Ρόδος και Ηράκλειο στο επίκεντρο

Αντίστοιχες δυσκολίες καταγράφονται και στο αεροδρόμιο της Ρόδου, λόγω των μαζικών πτήσεων charter και των πακέτων διακοπών από το εξωτερικό.

Οι αυξημένες αφίξεις και αναχωρήσεις επιβαρύνουν περαιτέρω τη διαδικασία ελέγχου, ειδικά όταν πρόκειται για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητήματα με καθυστερήσεις εμφανίζονται, ανάλογα με την ημέρα, και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο μεγάλος όγκος τουριστών δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις υπάρχουσες δομές, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να γίνονται πιο χρονοβόρες.

Τι είναι το σύστημα EES

Το νέο Σύστημα Εισόδου – Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή.

Η βραχεία διαμονή αφορά διάστημα έως 90 ημερών μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών, ανεξάρτητα από το αν ο ταξιδιώτης χρειάζεται θεώρηση εισόδου ή όχι.

Οι ταξιδιώτες αυτοί πρέπει να καταχωρούν προσωπικά και βιομετρικά στοιχεία κατά την πρώτη είσοδό τους σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου, γεγονός που αυξάνει τον χρόνο ελέγχου.

Ανησυχία για την καλοκαιρινή αιχμή

Πολλοί χαρακτηρίζουν ατυχές το χρονικό σημείο εφαρμογής του EES, καθώς συνέπεσε με την περίοδο αυξημένων τουριστικών ροών.

Από την άνοιξη είχαν εκφραστεί προειδοποιήσεις ότι η κατάσταση τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής θα μπορούσε να γίνει μη διαχειρίσιμη.

Αντίστοιχα προβλήματα λόγω του συστήματος έχουν παρατηρηθεί και στα χερσαία σύνορα της χώρας.

Ιδιαίτερη πίεση αναφέρεται στα τελωνεία Ευζώνων και Κήπων, όπου επίσης οι διαδικασίες ελέγχου χρειάζονται περισσότερο χρόνο.