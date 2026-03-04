ΧΑΟΣ στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Ακυρώσεις πτήσεων προς Ντουμπάι, Τελ Αβίβ και Άμπου Ντάμπι

Συνεχίζονται και σήμερα οι ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς προορισμούς της Μέσης Ανατολής.

Τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή επηρεάζουν σημαντικά τα αεροπορικά δρομολόγια, με αποτέλεσμα οι ακυρώσεις να είναι εκτεταμένες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του αεροδρομίου, μέσα στις επόμενες 24 ώρες αναμένεται να ακυρωθούν συνολικά 37 πτήσεις, τόσο αφίξεις όσο και αναχωρήσεις από και προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις προς και από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιράκ

Ιράν

Ισραήλ

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Συρία

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ σε αρκετές από αυτές τις χώρες ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση πολλών διεθνών δρομολογίων.

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, αρκετές πτήσεις προς το Ντουμπάι εμφανίζονται ακυρωμένες, ενώ έχουν ματαιωθεί και τα δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ, που κανονικά θα πραγματοποιούνταν τις πρωινές ώρες.

Οι ακυρώσεις προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 9 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως αύριο. Παράλληλα, τα δρομολόγια προς το Άμπου Ντάμπι έχουν ανασταλεί έως το Σάββατο.

