Καύσιμα: Τι θα γίνει με τα διυλιστήρια και τις ανατιμήσεις – «Παράθυρο» για μέτρα στήριξης

Πίνακας περιεχομένων

Στο τραπέζι της κυβέρνησης φαίνεται πως βρίσκεται η χορήγηση των κρατικών επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών αλλά δεν αποκλείεται να γίνουν και παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως με ένα Fuel Pass σε περίπτωση που συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή με μεγαλύτερη ένταση.

Συγκεκριμένα, ο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο MEGA και σε ερώτηση για το εάν θα ληφθούν μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπως είχαν ληφθεί την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία, απάντησε:

«Ένα πράγμα είναι σαφές: ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία πολύ σημαντικές κρίσεις, όπως οι εισβολές στην Ουκρανία, ο κορονοϊός. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει ότι οποτεδήποτε, ό,τι έχει χρειαστεί, δεν αφήνει κανέναν πίσω στην κοινωνία. Έχει τα εργαλεία, τα θεσμικά και τα οικονομικά. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η δημοσιοοικονομική μας σταθερότητα. Και αυτό γιατί έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο, εάν χρειαστεί, να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνία. Μόνο εάν προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά έχει σημασία. Λέει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι η συλλογική πρόοδός μας έχει σημασία όταν μεταφράζεται σε ατομική προκοπή για την κάθε οικογένεια, οπότε δεν θα μείνει κανείς πίσω».

«Εάν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη, όπως το έχει πράξει μέχρι τώρα» επανέλαβε.

Για τις τιμές στα καύσιμα

Ο υπουργός μίλησε για το θέμα των τιμών στα καύσιμα. «Όλες οι εταιρείες (φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας) και τα διυλιστήρια ανέλαβαν όλοι να κάνουν το μέγιστο δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποφύγουν τις ανατιμήσεις».

