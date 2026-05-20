Ανακαινίζω: Eπιδότηση έως 90% για παλιές κατοικίες από τον Σεπτέμβριο

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο και θα προβλέπει επιδοτήσεις έως 90% για επισκευές και ανακαινίσεις σε κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το τέλος του 1990.

Ανακαινίζω: για τον Σεπτέμβριο μεταφέρεται το άνοιγμα του νέου προγράμματος των 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δίνει επιδοτήσεις έως και 90% για επισκευές και ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια και θα αφορά κατοικίες που έχουν χτιστεί έως και το 1990, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Γιατί μεταφέρεται η έναρξη

Το πρόγραμμα αναμενόταν να ανοίξει μέσα στον μήνα, ωστόσο η έναρξή του μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο.

Η αναβολή συνδέεται με την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο κανονικά θα έκλεινε στις 2 Ιουνίου, αλλά παρατάθηκε έως το τέλος Αυγούστου.

Η παράταση δόθηκε ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν περισσότερο χρόνο για να βρουν το ακίνητο που επιθυμούν να αγοράσουν και να προλάβουν να υπογράψουν τη σύμβαση δανείου.

Τι αλλάζει στα σχολικά κτίρια μέσα από το πρόγραμμα ανακαίνισης

Το ύψος της επιδότησης

Το «Ανακαινίζω» θα επιδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης σε παλαιές κατοικίες.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους για ανακαίνιση ή και ενεργειακή αναβάθμιση.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό από 60% έως 90%.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα επιδοτούνται με ποσοστό από 20% έως 40%, καλύπτοντας περίπου το 20% με 30% της συνολικής δαπάνης.

Η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα.

Ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Έρχεται νέο «Ανακαινίζω»: Οι δικαιούχοι και τι αλλάζει φέτος

Στις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.

Η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να περιλαμβάνει αντικατάσταση παλιών air condition με αντλίες θερμότητας ή τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση θα αφορά σπίτια που σήμερα είναι κλειστά. Για να δοθεί η επιδότηση, θα υπάρχει η προϋπόθεση το ακίνητο να διατεθεί προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο.

Στόχος της πρώτης φάσης είναι να αυξηθεί η προσφορά στέγης.

Τι θα γίνει με τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες

Στη δεύτερη φάση, το πρόγραμμα θα ανοίξει και για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Οι προϋποθέσεις θα είναι παρόμοιες, με στόχο τα ακίνητα αυτά να μπορούν μελλοντικά να πωληθούν σε καλύτερες τιμές.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, επιδιώκεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η προσφορά κατοικίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την ένταξη στο πρόγραμμα θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια που, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρούνται πιο ρεαλιστικά από εκείνα παλαιότερων προγραμμάτων ανακαίνισης.

Για άγαμο, το εισόδημα θα πρέπει να φτάνει έως 25.000 ευρώ. Για έγγαμο χωρίς παιδιά, το όριο θα είναι έως 35.000 ευρώ.

Για ζευγάρια με παιδιά, το ετήσιο εισοδηματικό όριο θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Περιουσία, ιδιοκτησία και ακίνητο

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας, η συνολική αντικειμενική αξία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, τόσο για άγαμους όσο και για ζευγάρια με παιδιά.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, ώστε να μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Το ακίνητο πρέπει να έχει επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά μέτρα, να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, να είναι δηλωμένο ως κλειστό για τουλάχιστον τρία χρόνια και να διαθέτει οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, οι πόροι για τη χρηματοδότησή του προήλθαν από μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 στη νέα προτεραιότητα της Επιτροπής για την προσιτή στέγη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το πρόγραμμα πρωτοποριακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σύνδεση με το «Σπίτι μου ΙΙ»

Το «Σπίτι μου ΙΙ» πήρε παράταση έως το τέλος Αυγούστου, επηρεάζοντας τον χρόνο έναρξης του νέου «Ανακαινίζω».

Τα δάνεια του προγράμματος θα εκταμιευτούν από τις εμπορικές τράπεζες με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διαχειριστεί δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.