Πανελλήνιες 2026: Τι προβλέπει η απόφαση για συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Το Υπουργείο Παιδείας όρισε από 22 έως 29 Μαΐου 2026 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για υποψηφίους που υπάγονται στα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αφορά τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το έτος 2026 και προσδιορίζει ποιοι υποψήφιοι μπορούν να ενταχθούν στις ειδικές προβλέψεις, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τα ΓΕΛ, τα ΕΠΑΛ και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για αιτήσεις και δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δικαιούχοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στο διάστημα από 22 Μαΐου 2026 έως και 29 Μαΐου 2026.

Η προθεσμία αφορά τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και υπάγονται στις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για συγγενείς θυμάτων και πληγέντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ποιους αφορά η ειδική ρύθμιση

Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται για υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι οποίοι επλήγησαν άμεσα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είχαν εισαχθεί στο δυστύχημα ως επιβαίνοντες, καθώς και υποψήφιοι των οποίων τέκνα, γονείς, αδελφοί και σύζυγοι ή συμβιούντες απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50% εξαιτίας του δυστυχήματος.

Η ειδική προσαύξηση στη βαθμολογία

Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδική προσαύξηση στη συνολική βαθμολογία των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Η προσαύξηση εφαρμόζεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής και συνδέεται με την υποβολή νέου μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην απόφαση.

Τι ισχύει για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Όσοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2026 εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής, οι δικαιούχοι που δεν έχουν εγγραφεί σε σχολή επιτυχίας τους μπορούν να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Για την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απαιτείται εισιτήριο ή άλλο έγγραφο αρμόδιου φορέα, όπως αστυνομία, νοσοκομείο ή Πυροσβεστική, για την πιστοποίηση των επιβαίνοντων στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Για συγγενείς θυμάτων ή πληγέντων απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς που απεβίωσε ή απόφαση ΚΕΠΑ για μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο θάνατος ή η πιστοποιούμενη αναπηρία προέκυψε εξαιτίας του δυστυχήματος.

Απαιτείται επίσης πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σχέση συγγένειας, αγχιστείας ή συμβίωσης κατά τον χρόνο του δυστυχήματος.

Οι ενέργειες των σχολείων και των Διευθύνσεων

Οι διευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οφείλουν να ενημερώσουν τους δικαιούχους υποψηφίους, είτε τελειοφοίτους είτε αποφοίτους, ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση με τα δικαιολογητικά.

Την αμέσως επόμενη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα σχολεία θα διαβιβάσουν τα υποβληθέντα στοιχεία στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκεντρώσουν όλα τα σχετικά έγγραφα από τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ευθύνης τους και θα τα αποστείλουν άμεσα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Τι προβλέπεται για τις επαναληπτικές εξετάσεις

Σε περίπτωση που δικαιούχος υποψήφιος συμμετάσχει στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, η διαδικασία θα επαναληφθεί αντίστοιχα.

Οι ημερομηνίες για αυτή την περίπτωση θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας με σχετικό δελτίο τύπου, ενώ οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα ενημερώσουν τους υποψηφίους που υπάγονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες.