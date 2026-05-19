ΕΟΠΠΕΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις αποφοίτων ΣΑΕΚ

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Μαΐου έως και τις 25 Μαΐου 2026, μέσα από το νέο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, με απλοποιημένη διαδικασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευτούν τον «Οδηγό Υποβολής 2026», τις Συχνές Ερωτήσεις και τις διαθέσιμες Τράπεζες Θεμάτων, ώστε να ολοκληρώσουν σωστά την αίτησή τους και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις.

Μετά από τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νέο νόμο 5301/2026 που ψηφίστηκε πρόσφατα για την «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 118, ανοίγει ο δρόμος για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σ.Ε.Κ.

Από τις 19 Μαΐου έως και τις 25 Μαΐου 2026, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία, ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ) τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ.

Προκειμένου οι υποψήφιοι, να υποβάλουν σωστά, εύκολα και γρήγορα την αίτησή τους με τα δικαιολογητικά τους, στο νέο πληροφορικό σύστημα που ανέπτυξε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προτείνεται να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες και πληροφορίες του νέου «Οδηγού Υποβολής 2026» εδώ καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σ.Ε.Κ. που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από τη Σ.Α.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. που αποφοίτησαν.

Για την καλύτερη προετοιμασία σας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις Τράπεζες Θεμάτων, για τους αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ. πατήστε εδώ και για τους αποφοίτους Σ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.