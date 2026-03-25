ΕΟΠΠΕΠ: Έρχονται τα μικροδιαπιστευτήρια – Θα αλλάξουν την επαγγελματική κατάρτιση

Πίνακας περιεχομένων

Με έμφαση στην ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο Οργανισμός προχωρά σε διαβουλεύσεις με φορείς και κοινωνικούς εταίρους, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου.

Έρχεται το έργο του ΕΟΠΠΕΠ για τη σύνδεση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τα μικροδιαπιστευτήρια (microcredentials), σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η κατάρτιση στη χώρα.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθεί νέα διαβούλευση στις 27 Μαρτίου 2026 στην Αθήνα, με διευρυμένη συμμετοχή. Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν την κορύφωση ενός διετούς έργου, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη κατατεθεί συγκεκριμένα σενάρια εφαρμογής των μικροδιαπιστευτηρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στην τελική φάση υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ΕΟΠΠΕΠ για τη «Σύνδεση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα Μικροδιαπιστευτήρια (microcredentials)», ένα έργο που στοχεύει σε ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο σύστημα κατάρτισης, πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των πολιτών.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΠΑΕΕ) Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ, κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα και στελεχών του Οργανισμού.

Η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, με διευρυμένη συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων και μελών του ΚΣΕΕΚ.

Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν την τελική φάση ενός έργου που υλοποιεί ο ΕΟΠΠΕΠ τα τελευταία δύο χρόνια, ως εθνικό σημείο αναφοράς του ευρωπαϊκού δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

Στο πλαίσιο του έργου παρουσιάζονται και συζητούνται συγκεκριμένα σενάρια εφαρμογής των μικροδιαπιστευτηρίων στη χώρα μας, τα οποία προέκυψαν μέσα από πανελλαδική έρευνα, συνεντεύξεις με φορείς και ειδικούς στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης, καθώς και από εργαστήρια διαλόγου με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών φορέων και εκπροσώπων της διά βίου μάθησης.

Στο περιθώριο της διαβούλευσης στη Θεσσαλονίκη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ συναντήθηκε με διευθυντές ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Τουρισμού, όπου συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας των σχολών και οι επερχόμενες εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΣΑΕΚ. Όπως ενημέρωσε, ο ΕΟΠΠΕΠ προχωρά ήδη στον προγραμματισμό των εξετάσεων, σε αναμονή σχετικής τροπολογίας που θα επιτρέψει τη διενέργεια εξετάσεων για ακόμη ένα έτος με τους παλαιούς οδηγούς κατάρτισης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη ΣΑΕΚ Θέρμης, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα καθιέρωσης συγκεκριμένων και σταθερών ημερομηνιών διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων ΣΑΕΚ, που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Οργανισμού.

«Τα μικροδιαπιστευτήρια αποτελούν ένα νέο, ευέλικτο εργαλείο εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορεί να συνδέσει πιο γρήγορα τις δεξιότητες των πολιτών με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Στόχος μας είναι ένα σύστημα κατάρτισης πιο ευέλικτο, πιο σύγχρονο και πιο κοντά στον πολίτη και την επιχείρηση.»