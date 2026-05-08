Αγίου Πνεύματος: Για ποιούς είναι «αργία» και πότε «πέφτει»

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026 πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, με την ημέρα να αποτελεί επίσημη αργία για το Δημόσιο και να ισχύει υπό προϋποθέσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Η συγκεκριμένη ημέρα δημιουργεί τριήμερο για όσους εργαζόμενους καλύπτονται από το καθεστώς αργίας, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν την αργία και να προγραμματίσουν σύντομες διακοπές.

Πότε πέφτει το Αγίου Πνεύματος 2026

Το Αγίου Πνεύματος το 2026 γιορτάζεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, δίνοντας τη δυνατότητα για τριήμερη ανάπαυλα σε όσους δεν εργάζονται εκείνη την ημέρα.

Ποιές αργίες του 2026 που απομένουν είναι τριήμερα

Τι τιμάται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος αποτελεί μία από τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας.

Την ημέρα αυτή, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Για ποιους είναι αργία η Δευτέρα 1η Ιουνίου

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το τριήμερο που σχηματίζεται με τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα

Στον ιδιωτικό τομέα, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες.

Η αργία ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους, όπως τράπεζες, ΟΤΑ και σχολεία, ή όταν προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Ποιοι μπορούν να προγραμματίσουν μικρή απόδραση

Το τριήμερο αφορά κυρίως όσους εργαζόμενους έχουν αργία τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, είτε λόγω του τομέα στον οποίο απασχολούνται είτε επειδή καλύπτονται από σχετική πρόβλεψη.

Για αυτούς, το Αγίου Πνεύματος 2026 μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για σύντομη ξεκούραση ή για φθηνές διακοπές με τη χρήση νέων vouchers, όπου αυτό είναι εφικτό.