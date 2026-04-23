iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
23/04/2026 - 07:43
Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

Την ευκαιρία για ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα.

Αγίου Πνεύματος 2026: Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή.

Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:

Όλες οι υπόλοιπες αργίες για το έτος 2026

Πρωτομαγιά
«Εργατική Πρωτομαγιά»		 1 Μαΐου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
Αγίου Πνεύματος
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»		 1 Ιουνίου Δευτέρα Ναι Όχι ** Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»		 15 Αυγούστου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»		 28 Οκτωβρίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»		 25 Δεκεμβρίου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»		 26 Δεκεμβρίου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

