Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

Μια δύσκολη αλλά συνειδητή επιλογή έκανε η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, Ελπινίκη Τσομάκα από την Λάρισα, η οποία άφησε πίσω την οικογένειά της για να διδάξει αγγλικά στην Χάλκη. Παρά την απόσταση από την 3χρονη κόρη της και τις προκλήσεις της καθημερινότητας σε ένα μικρό νησί, η ίδια επέλεξε να επιστρέψει και φέτος, με οδηγό την αγάπη της για την εκπαίδευση και τη στήριξη των παιδιών που την έχουν ανάγκη.