Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος
Την ευκαιρία για ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα.
Αγίου Πνεύματος 2026: Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή.
Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:
Όλες οι υπόλοιπες αργίες για το έτος 2026
|Πρωτομαγιά
«Εργατική Πρωτομαγιά»
|1 Μαΐου
|Παρασκευή
|Ναι
|Ναι
|Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
|Αγίου Πνεύματος
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»
|1 Ιουνίου
|Δευτέρα
|Ναι
|Όχι **
|Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
|Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»
|15 Αυγούστου
|Σάββατο
|Ναι
|Ναι
|Υποχρεωτική αργία
|28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»
|28 Οκτωβρίου
|Τετάρτη
|Ναι
|Ναι
|Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
|Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»
|25 Δεκεμβρίου
|Παρασκευή
|Ναι
|Ναι
|Υποχρεωτική αργία
|26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»
|26 Δεκεμβρίου
|Σάββατο
|Ναι
|Ναι
|Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)
Για ποιους είναι αργία
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.
