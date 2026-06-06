Πολλαπλό βιβλίο: «Απαράδεκτα χρονοδιαγράμματα» καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

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Η διαδικασία επιλογής σχολικών εγχειριδίων για το σχολικό έτος 2027-2028 προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας να ζητά την άμεση απόσυρση της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ για το «πολλαπλό βιβλίο».

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται, λίγο πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, να επιλέξουν βιβλία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, χωρίς επαρκή χρόνο μελέτης, επιστημονική στήριξη και ουσιαστική παιδαγωγική διαδικασία.

Για το «πολλαπλό βιβλίο» ΙΙ

Η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, με υπουργική απόφαση, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς απογειώνει, την «πολλαπλή» προσπάθεια εξαπάτησης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών, με αφορμή και την διαδικασία επιλογής από τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών εγχειριδίων της μεθεπόμενης χρονιάς. Καλεί τα σχολεία της Αθμιας εκπαίδευσης έως τις 18/6/206 και της Βθμιας έως τις 29/6/2026, να επιλέξουν τα βιβλία για το σχολικό έτος 2027-2028.

Με ακόμα μια παιδαγωγικά αστήριχτη και έωλη απόφαση-οδηγία προς τα σχολεία, που πασχίζουν κυριολεκτικά να ολοκληρώσουν ομαλά μια από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων χρόνων, η Υπουργός Παιδείας προκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Αντί να ασχοληθεί με την προετοιμασία της επόμενης χρονιάς, με τα εκρηκτικά προβλήματα που δημιουργεί και εντείνει η πολιτική της εξοικονόμησης, των «κοφτών» σε πόρους και ανάγκες των σχολείων (βλέπε προσλήψεις, χρηματοδότηση, παράλληλη στήριξη, ολοήμερα κ.α.) που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και έχει εξουθενώσει τα σχολεία και την εκπαιδευτική διαδικασία, προχωρά σε μια απαράδεκτη, για την ουσία της αλλά και για την εποχή, απόφαση επιλογής «πολλαπλού βιβλίου».

Πέρα από το θέμα της ουσιαστικής κριτικής των νέων σχολικών εγχειριδίων, της λογικής κατάταξης και κατηγοριοποίησης που υποκρύπτει η κατά σχολική μονάδα δυνατότητα διαφοροποίησης επιλογής, υπάρχει το αντιεπιστημονικό σε πολλές περιπτώσεις περιεχόμενό τους, η απαράδεκτη διαδικασία συγγραφής χωρίς καμία πειραματική και επιστημονική προϋπόθεση, οι αναθέσεις με όρους εμπορίου και κερδοσκοπίας σε ιδιώτες κ.α. Η ίδια αγοραία λογική ακολουθείται και κατά τη διαδικασία επιλογής των σχολικών βιβλίων.

Οφείλουν να απαντήσουν οι «φωστήρες» του ΥΠΑΙΘΑ, πότε πρόλαβαν, με ποια διαδικασία, με ποια στήριξη ή επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση, να μελετήσουν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί της πράξης τα νέα εγχειρίδια; Μόλις στις αρχές Απρίλη ανακοινώθηκαν 230 νέα βιβλία και ζητείται με διαδικασίες «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», να επιλέξει ένας εκπαιδευτικός το βιβλίο που θα κάνει σε δύο χρόνια από σήμερα. Ποια παιδαγωγική λογική επιτάσσει αυτή η τόσο σημαντική και σοβαρή διαδικασία να πραγματοποιηθεί με τέτοιους απαράδεκτους όρους;

Η Κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και όσοι στηρίζουν αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική έχουν ακέραιη την ευθύνη για την οργή και την αγανάκτηση που μεγαλώνει στα σχολεία. Τέτοιες επικοινωνιακές πρακτικές «βιτρίνας», συνθλίβονται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα που βιώνουμε χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα στις σχολικές μονάδες.

✔ Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να σταματήσει να απαξιώνει και να προκαλεί τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που στηρίζουμε τα σχολεία χωρίς καμία πραγματικά αρωγή.

✔ Καλούμε εδώ και τώρα το ΥΠΑΙΘΑ να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τα απαράδεκτα χρονοδιαγράμματα.

✔ Καλούμε την ΟΛΜΕ, να αναλάβει κεντρικά την πρωτοβουλία και να οργανώσει την απάντηση του κλάδου, απέναντι στην απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο.

Μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του κινήματος χρειάζεται να οργανωθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μια ουσιαστική διαδικασία ενημέρωσης και συζήτησης για τις στοχεύσεις, το περιεχόμενο του λεγόμενου «πολλαπλού βιβλίου» και των νέων σχολικών εγχειριδίων.