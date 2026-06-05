Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης

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Γνωστός τραγουδιστής συνελήφθη στη Σύρο με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης, ενώ ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι «είναι όλα ψέματα».

Στη σύλληψη γνωστού τραγουδιστή στη Σύρο προχώρησαν οι Αρχές, με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονου κοριτσιού.

Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι «είναι όλα ψέματα», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς της 14χρονης.

Οι γονείς φέρεται να εντόπισαν στο κινητό της ανήλικης μηνύματα που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν ανταλλαγεί με τον τραγουδιστή μέσα στο 2025.

Το υλικό παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές και στη συνέχεια η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, εκδόθηκε βούλευμα που οδήγησε στην προφυλάκιση του κατηγορούμενου.

Η μεταγωγή και η αδιαθεσία

Ο γνωστός τραγουδιστής, με τα αρχικά Μ.Α., οδηγήθηκε στα κρατητήρια και στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Γρεβενών.

Λίγο πριν από τη μεταγωγή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία.

Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

Τι λέει η οικογένεια της ανήλικης

Η οικογένεια της 14χρονης περιορίστηκε σε σύντομη δήλωση, τονίζοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού.

Οι γονείς αναμένουν, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η καταγγελία τους αποτέλεσε την αφετηρία για την έρευνα που οδήγησε στην ποινική διαδικασία.

Η θέση του τραγουδιστή

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να έλεγε σε συγγενείς και φίλους ότι «είναι όλα ψέματα».

Ο ίδιος φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι η ανήλικη του είχε πει πως ήταν 16 ετών.

Κατά τους ισχυρισμούς που μεταδόθηκαν, η 14χρονη πήγαινε στα μαγαζιά όπου τραγουδούσε και του έστελνε μηνύματα.

Τι αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον του

Πρόσωπα που γνωρίζουν τον κατηγορούμενο κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα κοινωνικό άνθρωπο, λόγω και της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Φίλη του τραγουδιστή ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως ισχύουν όσα του αποδίδονται, σημειώνοντας ότι ως διασκεδαστής μιλούσε με πολύ κόσμο.

Η ίδια υποστήριξε ότι μπορεί να έχει υπάρξει κάποιο «μπέρδεμα» εξαιτίας της κοινωνικότητάς του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, όπως και συνολικά η υπόθεση, θα εξεταστούν πλέον στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η προηγούμενη δημόσια τοποθέτηση

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου, όταν οι φήμες για την υπόθεση είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στο νησί, ο τραγουδιστής είχε προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση μέσω κοινωνικών δικτύων.

Στην ανάρτησή του είχε απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος του, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και συκοφαντικούς.

Είχε δηλώσει ότι αρνείται τους ισχυρισμούς στο σύνολό τους.

Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει όσους αναπαράγουν σενάρια για τη ζωή του ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.