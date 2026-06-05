Συναγερμός για αγνοούμενη 16χρονη – Δεν επέστρεψε σπίτι μετά το σχολείο

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Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στην τοπική κοινωνία στην Πάτρα η εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης (4/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών, όπου δήλωσε την εξαφάνισή της, καθώς η κόρη του δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ούτε είχε δώσει κάποιο άλλο σημάδι μετά τις ώρες του σχολείου.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η 16χρονη, αναχώρησε νωρίς το πρωί από το σπίτι της με προορισμό το λύκειό της, όπου θα έδινε ενδοσχολικές – προαγωγικές εξετάσεις. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τα ίχνη της χάθηκαν.

Οι οικείοι της προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί η Ασφάλεια Πατρών.