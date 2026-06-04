Κοινωνικός Τουρισμός: Κλείνουν οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα των συνταξιούχων

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Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών, με τις ενστάσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 23:59.

Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών, πρώην ΟΑΕΕ, για την περίοδο 2026-2027.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Ποιο πρόγραμμα αφορά η ανακοίνωση

Τα προσωρινά αποτελέσματα αφορούν το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ΟΑΕΕ.

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη από τη ΔΥΠΑ και αφορά την περίοδο 2026-2027.

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες-Πώς θα τα δείτε

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 13 μήνες.

Η έναρξή του θα γίνει αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Πόσες επιταγές προβλέπονται

Συνολικά προβλέπονται 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού.

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Οι επιταγές αφορούν δικαιούχους του συγκεκριμένου προγράμματος, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων θα ακολουθήσει η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Έως πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Όσοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση.

Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων λήγει σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 23:59.

Η διαδικασία είναι ανοιχτή από χθες και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική ένσταση.

Πώς γίνεται η υποβολή

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω gov.gr.

Η σχετική διαδρομή είναι: Αρχική, Εργασία και Ασφάλιση, Αποζημιώσεις και Παροχές, Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ένσταση

Όσοι καταθέσουν ένσταση πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο αμφισβητούν το αποτέλεσμα.

Το αίτημα πρέπει να συνδέεται με τον λόγο απόρριψης ή με τη μοριοδότηση που έλαβε ο αιτών.

Παράλληλα, απαιτείται η επισύναψη σαρωμένων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου, ώστε η ένσταση να μπορεί να εξεταστεί.

Τι ακολουθεί μετά τις ενστάσεις

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα ακολουθήσει η εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί σωστά και εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Η έναρξη του Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027 θα τοποθετηθεί αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων.

Οι δικαιούχοι που θα περιληφθούν στα οριστικά αποτελέσματα θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιταγές τους σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.