Ζαχαράκη για Πανελλήνιες 2026: Δεχόμαστε 120 με 160 τηλέφωνα καθημερινά στη γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων

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Η Σοφία Ζαχαράκη έστειλε μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των Πανελλαδικών, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις είναι μια σημαντική αρχή και όχι το τέλος της διαδρομής τους.

Μήνυμα αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων έστειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά όχι τον μοναδικό δρόμο για το μέλλον των νέων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός υπογράμμισε ότι οι Πανελλαδικές«δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή», ενώ αναφέρθηκε και στη λειτουργία της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για μαθητές και οικογένειες.

Το μήνυμα προς τους υποψηφίους

Η Σοφία Ζαχαράκη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ενθάρρυνσης στους μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις είναι μια σημαντική διαδικασία, όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως το τέλος της προσπάθειας ή ως ο μοναδικός δρόμος για το μέλλον.

Η υπουργός τόνισε ότι πρόκειται περισσότερο για μια αφετηρία, καθώς οι νέοι έχουν μπροστά τους πολλές επιλογές και διαδρομές.

Το μήνυμα αυτό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου άγχους για χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

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Η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στη λειτουργία της ειδικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 1550.

Η γραμμή θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 30 Ιουνίου για μαθητές και οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια, συμβουλή ή καθοδήγηση.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ως στόχο να στηρίξει τους υποψηφίους σε μια περίοδο έντονης πίεσης.

Παράλληλα, απευθύνεται και στους γονείς, οι οποίοι συχνά αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν το άγχος των παιδιών τους.

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Αυξημένο ενδιαφέρον από μαθητές και οικογένειες

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της γραμμής καταγράφονται καθημερινά από 120 έως 160 κλήσεις.

Οι περισσότερες κλήσεις γίνονται κυρίως τις απογευματινές ώρες, όταν οι μαθητές έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Το αυξημένο ενδιαφέρον δείχνει ότι η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη είναι πραγματική.

Η υπουργός επισήμανε ότι η στήριξη των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα, ειδικά σε μια τόσο απαιτητική περίοδο.

Τι είπε για τα θέματα των εξετάσεων

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως εξήγησε, η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας είναι απαραίτητη, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι γνώσεις και οι δυνατότητες των υποψηφίων.

Η διαβάθμιση στα θέματα, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει την καλύτερη κατάταξη των μαθητών.

Η κατάταξη αυτή συνδέεται με τις σχολές και τα τμήματα στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν οι υποψήφιοι.

Η σημασία της ψυχραιμίας στις Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν αναμφίβολα μια κρίσιμη δοκιμασία για τους μαθητές.

Ωστόσο, το μήνυμα της υπουργού ήταν ότι οι υποψήφιοι χρειάζεται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να βλέπουν τη διαδικασία ως μέρος μιας ευρύτερης πορείας.

Η στήριξη από την οικογένεια, το σχολείο και τις διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του άγχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γραμμή 1550 λειτουργεί ως ένα επιπλέον εργαλείο υποστήριξης για όσους χρειάζονται άμεση βοήθεια.