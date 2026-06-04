Άδεια διακοπών: Tι αλλάζει – Οι νέοι κανόνες για πενθήμερο και εξαήμερο

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Το νέο πλαίσιο για την ετήσια άδεια δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζόμενους, επιτρέποντας τη χορήγησή της σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος.

Η ετήσια άδεια των εργαζομένων μπορεί πλέον να χορηγείται με μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει την κατανομή της σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος.

Οι αλλαγές δίνουν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών και χωρίς να αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της διάρκειας της άδειας.

Τι αλλάζει στη χορήγηση της άδειας

Η βασική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Η κατανομή αυτή μπορεί να γίνει ύστερα από συμφωνία ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη.

Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι υποχρεωμένος να αξιοποιήσει όλες τις ημέρες άδειας σε μία ενιαία περίοδο, για παράδειγμα μέσα στο καλοκαίρι.

Μπορεί να λάβει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να κρατήσει τις υπόλοιπες ημέρες για αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τα ελάχιστα όρια ανά τμήμα άδειας

Παρότι το νέο πλαίσιο δίνει περισσότερη ευελιξία, η ετήσια άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί χωρίς περιορισμούς.

Προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος λαμβάνει ουσιαστικό χρόνο ανάπαυσης.

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Για όσους εργάζονται με πενθήμερο, κάθε τμήμα άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη εργασία, το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Η συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργαζομένου και εργοδότη.

Η δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας δεν σημαίνει μονομερή απόφαση, αλλά προϋποθέτει συμφωνία για τον χρόνο και τον τρόπο χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση διαφωνίας, η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται.

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Αλλαγές υπάρχουν και στις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις.

Η προαναγγελία των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν είναι πλέον υποχρεωτική.

Αντί για προαναγγελία, οι εργοδότες οφείλουν να κάνουν απολογιστική καταχώριση της άδειας.

Η καταχώριση αυτή πρέπει να γίνεται εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγηση της άδειας.

Τι δεν αλλάζει στα δικαιώματα

Η διάρκεια της ετήσιας άδειας εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου.

Το νέο πλαίσιο δεν μειώνει τις ημέρες άδειας ούτε αλλάζει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των μισθωτών.

Παραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση αντικατάστασης της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση.

Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο.

Η άδεια την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου

Διατηρείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι θα λάβουν την ετήσια άδειά τους μέσα στη θερινή περίοδο.

Η περίοδος αυτή ορίζεται από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η πρόβλεψη αυτή παραμένει σημαντική για τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων, αλλά και για τη δυνατότητα των εργαζομένων να κάνουν χρήση της άδειάς τους σε περίοδο αυξημένης ζήτησης για διακοπές.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο επιτρέπει καλύτερη κατανομή των ημερών άδειας και εκτός αυτής της περιόδου, εφόσον υπάρχει συμφωνία.

Περισσότερη ευελιξία χωρίς απώλεια δικαιωμάτων

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να προσαρμόσουν το σύστημα αδειών στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Η δυνατότητα χορήγησης της άδειας σε περισσότερα διαστήματα δίνει στους εργαζόμενους μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό του χρόνου ανάπαυσης.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αποκτούν πιο απλές διαδικασίες και καλύτερη δυνατότητα οργάνωσης του προσωπικού.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι η ευελιξία δεν συνοδεύεται από περιορισμό των δικαιωμάτων, καθώς η συνολική διάρκεια της άδειας και οι βασικές προστατευτικές προβλέψεις παραμένουν σε ισχύ.