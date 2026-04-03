Απόφαση «σταθμός» για άδειες εκπαιδευτικών – Τι αλλάζει

Δικαστική απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η άδεια ανατροφής τέκνου στους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να επεκτείνεται αυθαίρετα.

Η άδεια ανατροφής τέκνου στους εκπαιδευτικούς επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από σημαντική δικαστική απόφαση, η οποία καθορίζει με σαφήνεια τα όρια της διοικητικής παρέμβασης. Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκρινε ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να επεκτείνει μονομερώς τη διάρκεια της άδειας πέρα από το χρονικό διάστημα που έχει ζητήσει ο γονέας.

Η υπόθεση αφορά εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία είχε αιτηθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα άδειας άνευ αποδοχών, ωστόσο της χορηγήθηκε άδεια με σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια, έως το τέλος του σχολικού έτους.

Η κρίση του δικαστηρίου για την άδεια

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της εκπαιδευτικού, επισημαίνοντας ότι η άδεια ανατροφής τέκνου, όπως προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, εφαρμόζεται και στους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη άδεια δεν συνδέεται υποχρεωτικά με τη λήξη του σχολικού έτους και πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το αίτημα του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Όρια στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης

Καταγγελίες για καταστρατήγηση δικαιωμάτων στις άδειες εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι η Διοίκηση δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την άδεια πέραν του αιτούμενου χρονικού διαστήματος. Η επέκταση που είχε δοθεί, διάρκειας περίπου επτάμισι μηνών, κρίθηκε μη νόμιμη.

Η απόφαση αυτή θέτει σαφή όρια στις διοικητικές πρακτικές, αποτρέποντας παρερμηνείες που οδηγούν σε διαφορετική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Διευκρινίσεις για τα είδη αδειών

Το δικαστήριο προχώρησε και σε ουσιαστική διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών αδειών. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι άδειες άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως το τέλος του σχολικού έτους και χορηγούνται κατά περίπτωση.

Από την άλλη, η άδεια ανατροφής τέκνου αποτελεί ειδική ρύθμιση, η οποία είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση, βασίζεται αποκλειστικά στο αίτημα του γονέα και δεν εξαρτάται από το σχολικό ημερολόγιο.

Τι σημαίνει η απόφαση για τους εκπαιδευτικούς

Η απόφαση ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και επιλύει τη σύγχυση που επικρατούσε σε υπηρεσίες σχετικά με τη χορήγηση αδειών. Επιβεβαιώνεται ότι η άδεια ανατροφής τέκνου υπερισχύει ως ειδική διάταξη για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί-γονείς μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους χωρίς αυθαίρετες παρεμβάσεις, με σαφές και προβλέψιμο πλαίσιο εφαρμογής.