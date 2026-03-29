Καταγγελίες για καταστρατήγηση δικαιωμάτων στις άδειες εκπαιδευτικών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών καταγγέλλει περιορισμούς στις άδειες ανατροφής άνευ αποδοχών και ζητά από το ΥΠΑΙΘΑ άμεση συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.

Σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών στις εκπαιδευτικούς μητέρες αναδεικνύει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», ζητώντας την άμεση συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας με τις δικαστικές αποφάσεις. Όπως επισημαίνεται, η ισχύουσα πρακτική περιορίζει ουσιαστικά το δικαίωμα των μητέρων, καθώς επιβάλλει τη λήψη της άδειας μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, ανεξαρτήτως πραγματικών αναγκών.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών και την άσκηση ενός βασικού δικαιώματος που σχετίζεται με τη μητρότητα, οδηγώντας σε οικονομικές απώλειες αλλά και σε αποτροπή χρήσης της άδειας από πολλές εργαζόμενες.

Οι άδειες ανατροφής άνευ αποδοχών στις μητέρες να δίνονται όποτε τις έχουν ανάγκη! Να συμμορφωθεί τώρα το ΥΠΑΙΘΑ και με τις δικαστικές αποφάσεις!

Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση συνεχίζουν την αντιεκπαιδευτική πολιτική και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταπάτησης των δικαιωμάτων μας είναι ο εμπαιγμός και η ληστεία που ασκεί διαχρονικά (και με όλες τις κυβερνήσεις) το Υπουργείο Παιδείας εις βάρος των εκπαιδευτικών μητέρων σχετικά με την χορήγηση άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών υποχρεωτικά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή μέχρι 31 Αυγούστου.

Αντί δηλαδή να παίρνουν την άδειά τους οι γονείς όποτε επιθυμούν, είναι υποχρεωμένοι να την «σπαταλήσουν» την περίοδο κατά την οποία τα σχολεία είναι κλειστά και ενώ οι ίδιοι βρίσκονται στα σπίτια τους, μένοντας έτσι παντελώς απλήρωτοι αφού χάνουν τους αντίστοιχους μισθούς που δικαιούνται!

Αυτό οδηγεί πολλές εκπαιδευτικούς να αρνούνται εξ ολοκλήρου την άδεια ανατροφής των παιδιών τους άνευ αποδοχών με αποτέλεσμα να στερούνται ένα βασικό δικαίωμά τους σχετικά με τη μητρότητα.

Ζητάμε:

 Το Υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις (που είναι πλέον αρκετές και δικαστηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης) και τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία θα διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4830/2021 η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου χορηγείται για το διάστημα που αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι και όχι υποχρεωτικά μέχρι 31/8.

 Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και της ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας να συμμορφωθούν επίσης και να παραχωρούν τις άδειες με βάση τα αιτήματα των συναδέλφων.

Έτσι θα μπορέσουν οι μόνιμες εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον να αξιοποιήσουν ουσιαστικά αυτό το πολύτιμο κατακτημένο δικαίωμά τους στη μητρότητα, αφού το κράτος δε φροντίζει γι’ αυτό.