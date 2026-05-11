Εκπαιδευτικοί: Κραυγή αγωνίας για βία, στρες και θεσμική προστασία

Οι εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών και το ζήτημα της ασφάλειας μέσα στα σχολεία επανέρχονται με έντονο τρόπο στη δημόσια συζήτηση, μετά τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά που επικαλείται η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η παράταξη κάνει λόγο για ένα περιβάλλον αυξανόμενης πίεσης, στο οποίο εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με περιστατικά βίας, εργασιακό στρες, μηνύσεις και αίσθημα θεσμικής εγκατάλειψης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. ζητά άμεση παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας ότι η προστασία των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, νομική θωράκιση των εκπαιδευτικών και κάλυψη των δικαστικών εξόδων σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ο θάνατος συναδέλφου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, λόγω άσκησης bullying, όπως φαίνεται, καθώς και η αυτοκτονία Διευθύντριας σχολείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω εργασιακού στρες, επαναφέρουν με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο το πρόβλημα των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών.

Ανεξάρτητα από την κατάληξη που θα έχει η έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης για τα συγκεκριμένα περιστατικά, η ΔΑΚΕ Καθηγητών επισημαίνει ότι σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας σημειώνονται κρούσματα βίας (σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής) σε βάρος εκπαιδευτικών από γονείς, μαθητές ή εξωσχολικούς.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σημαντική μερίδα μαθητών έχει παραβατική συμπεριφορά στον χώρο του σχολείου και συχνά οι καθηγητές πέφτουν θύματα οργανωμένης βίας από ομάδες μαθητών.

Παράλληλα, σημαντική μερίδα γονέων, αντί να αντιλαμβάνεται την παραβατική συμπεριφορά των τέκνων της και να συνεργάζεται με την εκπαιδευτική κοινότητα, προχωράει σε άδικες επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών και συχνά καταθέτει αστήριχτες μηνύσεις, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα και στις δικαστικές αίθουσες. Παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης από μερίδα προβληματικών γονέων σε βάρος των εκπαιδευτικών.

Από την άλλη πλευρά το Υπουργείο Παιδείας αδρανεί χαρακτηριστικά και αφήνει να διογκώνεται το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. Η απαξίωση του εκπαιδευτικού, το εργασιακό στρες που υφίσταται, η αίσθηση ότι είναι απροστάτευτος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και οι χαμηλοί μισθοί καθιστούν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού αντιδημοφιλές. Σε λίγα χρόνια η πολιτεία θα αναζητά εκπαιδευτικούς και δε θα βρίσκει, όπως συμβαίνει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία.

Από την άλλη πλευρά, ΑΣΕ-ΠΑΜΕ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ συνδράμουν στη διαιώνιση του προβλήματος με τη σιωπή τους. Εγκλωβισμένοι στη λογική του μετώπου εκπαιδευτικών-μαθητών και γονέων, για να πλήξουν τον καπιταλισμό, αδυνατούν να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος. Παραβλέπουν το γεγονός ότι σε προοδευμένες χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, το ζήτημα της εργασιακής ασφάλειας είναι σημαντικότερο και από τις οικονομικές διεκδικήσεις. Στις χώρες αυτές, μερίδα μαθητών και γονέων αποτελούν μάστιγα για τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε, έχοντας αντιληφθεί τη σοβαρότητα του προβλήματος, παρεμβαίνει δυναμικά και απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει να είναι παρατηρητής και να προβεί σε άμεσα μέτρα για τη θεσμική προστασία των εκπαιδευτικών.

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε απαιτεί:

Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα βίας σε βάρος εκπαιδευτικών.

Νομοθετική θωράκιση του εκπαιδευτικού. Θεσμοθέτηση του νομικού συμπαραστάτη.

Αυστηρή αντιμετώπιση γονέων, μαθητών και εξωσχολικών που επιτίθενται σε εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Να σταματήσει άμεσα η τακτική της προσαγωγής των καθηγητών στα αστυνομικά τμήματα με αστήριχτες κατηγορίες.

Κάλυψη των δικαστικών εξόδων των εκπαιδευτικών που υφίστανται επίθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να νιώθει ασφαλής στον εργασιακό του χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση η Δημόσια Εκπαίδευση θα καταρρεύσει και η κοινωνία μας θα βρεθεί στον βούρκο. Η ευθύνη της πολιτείας για την υφιστάμενη κατάσταση είναι πασιφανής.