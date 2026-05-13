Κατατακτήριες Εξετάσεις 2025: Πώς να προετοιμαστείς σωστά και ποιές σχολές παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν κάθε χρόνο μία σημαντική δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες αποφοίτους που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, να αποκτήσουν ένα νέο πτυχίο ή να ενισχύσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα.

Το ενδιαφέρον για τις κατατακτήριες εξετάσεις του 2026 καταγράφεται ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, κυρίως για σχολές υψηλής ζήτησης όπως η Ψυχολογία, η Φυσικοθεραπεία, οι Πολυτεχνικές σχολές, αλλά και η Νομική.

Η σωστή προετοιμασία θεωρείται πλέον απαραίτητη, καθώς οι εξετάσεις χαρακτηρίζονται από υψηλό ανταγωνισμό και απαιτητική ύλη.

Τι είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις δίνουν τη δυνατότητα σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών να εισαχθούν σε νέο πανεπιστημιακό τμήμα χωρίς τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η επιλογή γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα που ορίζει κάθε τμήμα, ενώ ο αριθμός εισακτέων είναι περιορισμένος.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι χρειάζονται:

οργανωμένο διάβασμα

εξειδικευμένες σημειώσεις

καθοδήγηση πάνω στη δομή των θεμάτων

σωστή διαχείριση χρόνου

στοχευμένη προετοιμασία ανά σχολή

Αυξημένο ενδιαφέρον για Ψυχολογία και Φυσικοθεραπεία

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν οι κατατακτήριες εξετάσεις για:

Ψυχολογία

Φυσικοθεραπεία

Νομική

Πολυτεχνικές και θετικές σχολές

Επιστήμες Υγείας

Ειδικά οι σχολές Ψυχολογίας συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων κάθε χρόνο, καθώς συνδυάζουν υψηλή επαγγελματική απορρόφηση και αυξημένο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Αντίστοιχα, η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές στον χώρο των επιστημών υγείας, με έντονη επαγγελματική προοπτική στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γιατί η έγκαιρη προετοιμασία κάνει τη διαφορά

Οι κατατακτήριες εξετάσεις απαιτούν μεθοδικότητα και σωστή στρατηγική. Οι περισσότεροι υποψήφιοι συνδυάζουν εργασία, προσωπικές υποχρεώσεις και διάβασμα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο ένα οργανωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας.

Η έγκαιρη έναρξη:

βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης

επιτρέπει περισσότερες επαναλήψεις

μειώνει το άγχος πριν τις εξετάσεις

αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας

Για αυτόν τον λόγο, ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι επιλέγουν εξειδικευμένα προγράμματα προετοιμασίας που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε σχολής και στις ανάγκες του σύγχρονου υποψηφίου.