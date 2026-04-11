Κατατακτήριες εξετάσεις: Το νέο πλαίσιο για τα ΑΕΙ

Νέο πλαίσιο για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα ΑΕΙ με σαφείς κανόνες, προθεσμίες και ελάχιστη επίδοση.

Κατατακτήριες εξετάσεις εισέρχονται σε νέο πλαίσιο λειτουργίας, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026. Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Νικόλαος Παπαϊωάννου, καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε Τμήματα και Μονοτμηματικές Σχολές των ΑΕΙ.

Το νέο σύστημα στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, εισάγοντας σαφείς κανόνες για την επιλογή των υποψηφίων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Η υπουργική απόφαση ορίζει με ακρίβεια τις διαδικασίες αξιολόγησης, τα αρμόδια όργανα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθιέρωση ελάχιστης επίδοσης, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων, ακόμη και αν υπάρχουν κενά.

Οι βασικές αλλαγές στις κατατακτήριες

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων, προβλέπεται ότι η διάρκεια φοίτησης των επιτυχόντων ξεκινά από το εξάμηνο κατάταξης.

Παράλληλα, τίθενται σαφή χρονικά όρια για όλες τις φάσεις της διαδικασίας, ενισχύοντας την οργάνωση και τη διαφάνεια.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους θα ανακοινώνονται έως τις 30 Απριλίου, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται τον Νοέμβριο.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάταξης για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με ειδική πρόβλεψη για την πρώτη εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη χρονιά, οι αποφάσεις για τα μαθήματα και την ύλη θα εκδοθούν έως τις 31 Μαΐου.

Ο στόχος της μεταρρύθμισης

Η νέα ρύθμιση επιδιώκει να ενισχύσει τις ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές και να στηρίξει τη δια βίου μάθηση.

Παράλληλα, διαμορφώνει ένα πιο οργανωμένο και δίκαιο σύστημα, που επιτρέπει στους πτυχιούχους να διευρύνουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.