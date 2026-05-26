Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες και οι βάσεις

Πίνακας περιεχομένων

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 ξεκινούν στα τέλη Μαΐου, με διαφορετικό πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και με τις βαθμολογίες να αναμένονται στα τέλη Ιουνίου.

Οι Πανελλήνιες 2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ ετοιμάζονται για την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας στα τέλη Μαΐου.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και τις ημερομηνίες που αφορούν τα ειδικά μαθήματα, τις βαθμολογίες και τις βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η έναρξη των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν στην εξεταστική διαδικασία. Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Το συγκεκριμένο μάθημα ανοίγει την αυλαία των φετινών Πανελλαδικών, δίνοντας το έναυσμα για την περίοδο των εξετάσεων που θεωρείται η πιο κρίσιμη φάση της σχολικής χρονιάς για τους υποψηφίους.

Τα μαθήματα Προσανατολισμού για τα ΓΕΛ

Μετά την πρεμιέρα της 29ης Μαΐου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ συνεχίζουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα πρώτα μαθήματα Προσανατολισμού. Εκείνη την ημέρα θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Την ίδια ημέρα θα εξεταστούν και στα Μαθηματικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Οικονομίας/Πληροφορικής, καθώς και στη Βιολογία οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Η συνέχεια και η ολοκλήρωση για τα ΓΕΛ

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το πρόγραμμα των ΓΕΛ περιλαμβάνει τα Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, τη Χημεία για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Υγείας και την Πληροφορική για την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας/Πληροφορικής.

Ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Τότε οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην Ιστορία, στη Φυσική και στην Οικονομία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν.

Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν μία ημέρα μετά τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Η πρώτη εξέταση έχει οριστεί για το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Η συνέχεια για τα Επαγγελματικά Λύκεια δίνεται την Τρίτη 2 Ιουνίου, όταν οι μαθητές θα εξεταστούν στα Μαθηματικά και συγκεκριμένα στην Άλγεβρα.

Τα μαθήματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, το διάστημα από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου είναι αφιερωμένο στις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας.

Τα μαθήματα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε υποψηφίου. Με τη συγκεκριμένη ενότητα εξετάσεων συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το βασικό πρόγραμμα για τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Πότε αναμένονται βαθμολογίες και βάσεις

Οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αναμένεται να αναρτηθούν στα τέλη Ιουνίου, περίοδο κατά την οποία κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων. Οι βάσεις εισαγωγής 2026 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου στις 10 Αυγούστου, ολοκληρώνοντας τη φετινή διαδικασία.