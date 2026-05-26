Δημογραφικό: Οι αλλαγές στον σχεδιασμό για τα σχολεία – Έρχεται νέα πλατφόρμα για την καταγραφή των αναγκών

Το δημογραφικό ζήτημα συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, με το Υπουργείο Παιδείας να δίνει έμφαση στην πρόβλεψη αναγκών, στις υποδομές και στη στήριξη των σχολείων.

Το δημογραφικό ζήτημα επηρεάζει πλέον άμεσα τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς η μείωση των μαθητών και οι αλλαγές στην πληθυσμιακή σύνθεση δημιουργούν νέες ανάγκες για τα σχολεία.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συμμετείχε σε συζήτηση στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», που πραγματοποιείται σήμερα σε ξενοδοχείο των Αθηνών, αναφερόμενη στις προκλήσεις για την εκπαίδευση, στον ρόλο της πολιτείας και στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι εγγραφές στην Α’ δημοτικού και η πίεση στον σχεδιασμό

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως το δημογραφικό έχει μπει πλέον στην ατζέντα, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν τη σύνδεσή του με την εκπαιδευτική πολιτική.

Όπως ανέφερε, οι εγγραφές στην Α’ δημοτικού για το 2026 ανήλθαν στις 70.000, ενώ το 2016 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 100.000. Το δεδομένο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινά πιο ομαλά.

Ο στόχος για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να αξιοποιεί το δημοτολόγιο και τις δημογραφικές τάσεις, ώστε να διασφαλίζει την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σημασία της λειτουργίας σχολείων σε δυσπρόσιτες περιοχές, στα νησιά, σε χωριά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Όπως τόνισε, το δημογραφικό και η εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς η πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας επηρεάζει τον σχεδιασμό του σχολείου του μέλλοντος.

Οι παρεμβάσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης βρέθηκαν και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς, στη βελτίωση των υποδομών, στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, στα νέα προγράμματα σπουδών και στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο Εθνικός Διάλογος, ο οποίος, σύμφωνα με την υπουργό, θα οδηγήσει σε νέο σχεδιασμό για το λύκειο. Ο σχεδιασμός αυτός θα αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα παρέχει το σχολείο στα παιδιά.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι σχολικές μονάδες

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε στη σημασία της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την επίτευξη των στόχων που θέτει η πολιτεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέχρι το 2028 αναμένεται να παραδοθούν περίπου 2.500 ανακαινισμένες σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια. Η παρέμβαση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια βελτίωσης των σχολικών υποδομών.

Ολοήμερα σχολεία: Οι αλλαγές στον προγραμματισμό για το 2026-2027

Η πλατφόρμα «Δίπλα» για τις ανάγκες των σχολείων

Η υπουργός προανήγγειλε την ενεργοποίηση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας με την ονομασία «Δίπλα». Μέσω αυτής θα γίνεται άμεση και αναλυτική καταγραφή των αναγκών των δημόσιων σχολείων.

Η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς να συμβάλλουν στοχευμένα στη βελτίωση των υποδομών. Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της στήριξης της πολιτείας.

Η δημόσια χρηματοδότηση και η στήριξη των σχολείων

Η υπουργός τόνισε ότι το κράτος δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να ενισχύει τη δημόσια επιχορήγηση για τους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία. Έθεσε επίσης ως στόχο ένα πιο ασφαλές και φωτεινό περιβάλλον για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Όπως συμπλήρωσε, η αρωγή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου που δείχνει ένα κράτος που νοιάζεται για τον πολίτη του, όπου και αν κατοικεί.

Η ψυχική υγεία και η ενδοσχολική βία

Στην τοποθέτησή της, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο δίκτυο υποστήριξης της ψυχικής υγείας των παιδιών. Υπενθύμισε ότι ήδη λειτουργεί πλατφόρμα αναφοράς περιστατικών bullying.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα σχολεία. Αναφερόμενη στα ζητήματα ενδοσχολικής βίας και ψυχικής υγείας, υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αλλαγές αρχίζουν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε επίπεδο γνώσεων, συμπεριφορών και κοινωνικών δεξιοτήτων.