Επίδομα Στέγασης: Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και η ανανέωση – Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι πριν την υποβολή

Το Επίδομα Στέγασης αφορά νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία και εντάσσεται στα προνοιακά προγράμματα που απαιτούν συγκεκριμένη διαδικασία αίτησης, με στοιχεία που πρέπει να είναι σωστά και σε ισχύ.

Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας. Πριν από την οριστική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους βασικά στοιχεία, καθώς η αίτηση διασταυρώνεται με δηλωμένα δεδομένα.

Τι πρέπει να υπάρχει πριν ξεκινήσει η αίτηση

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet, καθώς μέσω αυτών γίνεται η σύνδεση στην πλατφόρμα. Παράλληλα, είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού, ώστε να αποτυπωθεί σωστά η σύνθεση όσων διαμένουν στην κατοικία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης, χρειάζεται λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή κάποιου μέλους του νοικοκυριού, καθώς και ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πώς ξεκινά η διαδικασία στην πλατφόρμα

Το πρώτο βήμα είναι η είσοδος στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Από εκεί ξεκινά η διαδικασία συμπλήρωσης και ελέγχου των στοιχείων που απαιτούνται για την αίτηση.

Σε περίπτωση που στο ίδιο σπίτι διαμένουν και άλλα ενήλικα μέλη, όπως σύζυγος ή παιδιά άνω των 18 ετών, απαιτείται και η δική τους συναίνεση. Τα ενήλικα μέλη πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς Taxisnet, ώστε να δώσουν την απαραίτητη έγκριση.

Ο έλεγχος των στοιχείων και το μισθωτήριο

Η εφαρμογή αντλεί αυτόματα δεδομένα από την τελευταία φορολογική δήλωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εισοδήματα, τα ακίνητα και η σύνθεση του νοικοκυριού, γι’ αυτό ο αιτών πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν τα στοιχεία εμφανίζονται σωστά.

Στη συνέχεια συμπληρώνεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, δηλαδή του μισθωτηρίου. Το σύστημα διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία με την ΑΑΔΕ, στοιχείο που καθιστά κρίσιμο το μισθωτήριο να είναι σωστό και σε ισχύ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις.

Η συμπλήρωση IBAN και η οριστική υποβολή

Μετά τον έλεγχο των βασικών δεδομένων, ο αιτών καταχωρίζει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Συγκεκριμένα, ζητούνται email και κινητό τηλέφωνο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης.

Η αίτηση προχωρά στην τελική φάση όταν όλα τα απαιτούμενα πεδία εμφανίζονται με πράσινη ένδειξη έγκρισης. Αφού ο αιτών βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία είναι σωστά, πρέπει να επιλέξει την «Οριστική Υποβολή» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη

Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν το μισθωτήριο δεν έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών. Πρόκειται για βασική προϋπόθεση, καθώς το ηλεκτρονικό μισθωτήριο πρέπει να καλύπτει το απαιτούμενο διάστημα από την ημερομηνία υποβολής.

Απόρριψη μπορεί επίσης να υπάρξει όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα ή στην περιουσία, καθώς ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού. Επιπλέον, πρόβλημα δημιουργείται αν ο λογαριασμός ρεύματος δεν ανήκει σε μέλος του νοικοκυριού.

Η διάρκεια της έγκρισης και η ανανέωση

Η έγκριση για το Επίδομα Στέγασης δεν έχει απεριόριστη διάρκεια. Ισχύει για 6 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο δικαιούχος πρέπει να παρακολουθεί το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εγκριθεί η αίτησή του.

Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, απαιτείται νέα αίτηση για την ανανέωση του επιδόματος. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.