ΝΕΑ πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Οι δικαιούχοι πρέπει να κρατήσουν όλα τα παραστατικά που αφορούν τις επιδοτούμενες αγορές.

Επίδομα θέρμανσης: Είναι σημαντικό να έχουν καταχωρίσει εγκαίρως τα στοιχεία στην πλατφόρμα και να ελέγχουν αν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Χρειάζεται επίσης να παρακολουθούν τις ημερομηνίες πληρωμής, ώστε να γνωρίζουν πότε αναμένεται η καταβολή της δόσης που τους αφορά.

Στις 29 Μαΐου είναι προγραμματισμένη η καταβολή της δεύτερης δόσης, με τους δικαιούχους να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η πληρωμή αφορά συγκεκριμένες αγορές καυσίμων και παραστατικά που έχουν εκδοθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ενώ το επίδομα καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ποιες αγορές αφορά η δεύτερη δόση

Η δεύτερη πληρωμή αφορά αγορές καυσίμων για καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Για τα καυσόξυλα και τα πέλετ ισχύει ειδική πρόβλεψη, καθώς καλύπτονται αγορές από την 1η Ιουνίου 2025 έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Οι προθεσμίες για παραστατικά και πλατφόρμα

Έκτακτο επίδομα: Τον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί

Για να συμπεριληφθούν στην πληρωμή, τα παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, η καταχώριση των στοιχείων στην πλατφόρμα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026.

Οι τρεις δόσεις του επιδόματος

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Σας ενδιαφέρει! Ποιοί θα λάβουν επίδομα 10.000 ευρώ

Η προκαταβολή, δηλαδή η πρώτη δόση, καταβλήθηκε έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 για τιμολόγια που είχαν εκδοθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ η τρίτη δόση αφορά φυσικό αέριο και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση

Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

«Ανάσα» για τους εκπαιδευτικούς: Για ποιούς έρχεται επίδομα 200 ευρώ

Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά τις περιπτώσεις που εντάσσονται στις προβλεπόμενες κατηγορίες θέρμανσης και ακολουθούν διαφορετικό χρονοδιάγραμμα πληρωμής.

Πώς καθορίζεται το ποσό

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή και τη δριμύτητα του κλίματος.

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας.

Το ποσό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 100 ευρώ, ενώ δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ, με εξαίρεση οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Τι ισχύει για το είδος καυσίμου

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου.

Οι αγορές πρέπει να έχουν αξία τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό του επιδόματος που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Ποιες μορφές θέρμανσης καλύπτονται

Στις επιδοτούμενες αγορές περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καυσόξυλα και η βιομάζα, όπως τα πέλετ.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση ξεκίνησε από τις 15 Οκτωβρίου 2025, με τιμή εκκίνησης 1,14 ευρώ ανά λίτρο.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Έτσι, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό που τους αναλογεί, χωρίς παρακρατήσεις.