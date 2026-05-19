«Ανάσα» για τους εκπαιδευτικούς: Για ποιούς έρχεται επίδομα 200 ευρώ

Η Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων αναφέρει ότι δήμοι των νησιών προχωρούν σε επιδόματα στέγασης και σίτισης για εκπαιδευτικούς, ζητώντας παράλληλα μόνιμες λύσεις για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Κυκλάδες βρίσκονται στο επίκεντρο μέτρων στήριξης από δήμους των νησιών, καθώς το υψηλό κόστος κατοικίας και η ακρίβεια δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στη διαβίωσή τους.

Η Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων αναφέρει ότι, ύστερα από συνεχείς παρεμβάσεις της σε δημοτικά συμβούλια και τοπικούς φορείς, αρκετοί δήμοι έχουν ήδη λάβει αποφάσεις για οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ανάλογες αποφάσεις και από άλλες δημοτικές αρχές.

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί στους δήμους

Σύμφωνα με την Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, οι παρεμβάσεις της πραγματοποιήθηκαν τόσο διαδικτυακά όσο και με δια ζώσης παρουσία σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων σε νησιά της περιφέρειας.

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί αφορούν επιδόματα στέγασης και σίτισης, με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης ανά δήμο και με διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών να εντάσσονται στα μέτρα.

Ποια ποσά προβλέπονται ανά νησί

Στον Δήμο Μυκόνου προβλέπεται επίδομα ύψους 140 ευρώ για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, με αύξηση του επιδόματος κατά 40% και επέκτασή του και σε νεοδιόριστους, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Αντιδημάρχου Παιδείας του νησιού.

Στον Δήμο Κύθνου αποφασίστηκε επίδομα από 150 έως 200 ευρώ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ στον Δήμο Μήλου το επίδομα για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς διαμορφώνεται από 100 έως 150 ευρώ.

Στον Δήμο Κιμώλου ισχύει τα τελευταία χρόνια επίδομα 150 ευρώ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και η απόφαση ανανεώθηκε. Στον Δήμο Σίφνου αποφασίστηκε επίδομα 200 ευρώ για όλους τους εκπαιδευτικούς του νησιού.

Οι περιπτώσεις Τήνου, Σύρου, Άνδρου, Κέας και Σερίφου

Στον Δήμο Τήνου αποφασίστηκε παμψηφεί σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο η χορήγηση επιδόματος στέγασης και σίτισης σε αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστεί το ύψος του ποσού ούτε το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα ξεκινήσει η χορήγηση, καθώς αυτά θα καθοριστούν σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, το Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη απόφαση λόγω πληθυσμιακών και θεσμικών περιορισμών. Στον Δήμο Άνδρου έγινε επίκληση οικονομικής δυσπραγίας και δηλώθηκε αδυναμία υλοποίησης ανάλογης απόφασης.

Στον Δήμο Κέας δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής σχετική απόφαση, ενώ στον Δήμο Σερίφου οι εκπαιδευτικοί δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική απόφαση για επίδομα, με δέσμευση του δημάρχου ότι το θέμα θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τι επισημαίνει η Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων

Η Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων χαρακτηρίζει τις αποφάσεις αυτές σημαντικό πρώτο βήμα στήριξης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα νησιά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Όπως τονίζει, το κόστος στέγασης και διαβίωσης στις Κυκλάδες είναι εξαιρετικά υψηλό, γεγονός που επιβαρύνει αναπληρωτές, νεοδιόριστους αλλά και μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ υπογραμμίζει ότι η στέγαση και η αξιοπρεπής διαβίωση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις δυνατότητες ή τη βούληση κάθε δήμου.

Τα αιτήματα για στέγαση και σίτιση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων ζητά να εξασφαλιστεί άμεσα η ένταξη όλων των εκπαιδευτικών στις Κυκλάδες σε προγράμματα δωρεάν στέγασης, είτε σε ξενοδοχεία είτε σε σπίτια.

Ζητά επίσης να μισθωθούν ξενοδοχεία που παραμένουν κλειστά, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται ακόμη η επέκταση των φοιτητικών εστιών, με πρόβλεψη για τη στέγαση εκπαιδευτικών, καθώς και η σίτιση όλων των εκπαιδευτικών.

Το επίδομα που ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Η Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων ζητά επίδομα στέγασης για όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Κυκλάδες και επιπλέον επίδομα 500 ευρώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε καύσιμα.

Παράλληλα, ζητά να ισχύσει άμεσα η δυνατότητα καταβολής χρηματικού επιδόματος για όλους τους νησιωτικούς δήμους και να συμπεριληφθούν άμεσα οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο δικαίωμα στέγασης και σίτισης από τους δήμους.

Η ΕΛΜΕ αναφέρεται και στον νόμο 4483/2017, άρθρο 32, που αφορά τη στέγαση και τη σίτιση δημοσίων υπαλλήλων σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας κάτω των 18.000 κατοίκων.

Η ευθύνη της Πολιτείας

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τις δημοτικές αρχές να απαιτήσουν από την Πολιτεία τα αναγκαία χρήματα για την ενοικίαση κτιρίων με σκοπό τη στέγασή τους.

Η Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων συνδέει το ζήτημα με την ανάγκη μόνιμων και ουσιαστικών λύσεων για όλους τους εκπαιδευτικούς των νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητά γενναίες αυξήσεις μισθών, με πρώτο μισθό στα 1.400 ευρώ, καθώς και επαναφορά επιδομάτων και δώρων.

Η Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις της μέχρι να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς όροι εργασίας και διαβίωσης για όλους τους συναδέλφους.