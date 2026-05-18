Εκπαιδευτικοί για εξετάσεις PISA: Το σχολείο είναι χώρος χαράς και γνώσης, όχι εξαντλητικών τεστ

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η αντίθεση του Συλλόγου στη μετατροπή του δημόσιου σχολείου σε χώρο συνεχών εξεταστικών διαδικασιών, αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι συγκεκριμένες εξετάσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο που συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ σχολείων και τη μετατόπιση της ευθύνης για τις μαθητικές επιδόσεις στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για τον λόγο αυτό καλεί εκπαιδευτικούς και γονείς σε συγκέντρωση έξω από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, το οποίο έχει οριστεί ως εξεταστικό κέντρο, την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 8.00 το πρωί.

Aναλυτικα η ανακοίνωση:

κυρώνουμε ξανά τις πανελλαδικές εξετάσεις «τύπου PISA» Τετάρτη 20/5/2026

Το σχολείο είναι χώρος χαράς και γνώσης, όχι εξαντλητικών τεστ!

Δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι μαθητριες/ές μας και τα σχολεία μας πειραματόζωα ενός ολέθριου πειράματος ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης, αξιολόγησης/κατηγοριοποίησης, ανταγωνισμού του δημόσιου σχολείου

Σε μία χρονιά όπου η εκπαίδευση αντιστέκεται σθεναρά ενάντια στην αξιολόγηση, στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, στο κρεσέντο αυταρχισμού και πειθάρχησης της κυβέρνησης και του υπουργείου, με χιλιάδες πειθαρχικά σε νεοδιόριστες/ους που απεργούν, με δεκάδες διώξεις σε αγωνιζόμενες/ους εκπαιδευτικούς ανά την χώρα, με τρομακτική υποβάθμιση των σχολείων ειδικά αυτών των λαϊκών γειτονιών όπως τα σχολεία του συλλόγου μας, ερχόμαστε ξανά αντιμέτωπες/οι με τις εξετάσεις PISA. Στις 20 Μαίου 2026 το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί ξανά να διοργανώσει τις διαγνωστικές εξετάσεις PISA, σε μαθητ(ρι)ες της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου, με τη συμμετοχή 600 δημοτικών σχολείων και γυμνασίων πανελλαδικά. Η μεγάλη αντίσταση των εκπαιδευτικών, των γονιών αλλά και των ίδιων των μαθητ(ρι)ών στη Β’ βάθμια τα προηγούμενα χρόνια, ανάγκασε την κυβέρνηση να συνεχίσει για ακόμα μια χρονιά την πιλοτική εφαρμογή των εξετάσεων, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει γενίκευση του από την 1η χρονιά εφαρμογής τους. Στον σύλλογό μας καλείται να συμμετάσχει το 7ο δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων.

Η αντίσταση του κόσμου της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού, γονεϊκού και μαθητικού κινήματος έχει ήδη δείξει τη δύναμή της στον αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου! Αυτή η δύναμη μπλόκαρε τα προηγούμενα χρόνια τις εξετάσεις, έτσι θα συνεχίσουμε και φέτος! Μπλοκάρουμε ξανά τις εξετάσεις PISA μαζί με κάθε προσπάθεια εφαρμογής των σχεδίων για μια κατηγοριοποιημένη και ιδιωτικοποιημένη εκπαίδευση βουτηγμένη στο άγχος και τον ανταγωνισμό.

Λίγα λόγια για τις εξετάσεις «τύπου PISA»: Πρόκειται για εξετάσεις πανελλαδικού τύπου σε ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου, σχεδιασμένες όμως για να κατέβουν τα επόμενα χρόνια και σε ποιο μικρές τάξεις και να διενεργούνται σε ΟΛΑ τα σχολεία της χώρας. Πρόκειται για την «εργολαβική» επιτέλεση των οδηγιών του ΟΟΣΑ από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, μαζί με την επιχειρούμενη αξιολόγηση. Το αντιεκπαιδευτικό τοπίο που ευαγγελίζονται είναι ο ανταγωνισμός και η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, ο εξοστρακισμός των αδύναμων μαθητών των λαϊκών οικογενειών, η μετατροπή της γνώσης σε εμπόρευμα. Η ελληνική PISA επιβάλλει ξανά μία εξεταστική διαδικασία προκειμένου να συγκεντρώσει εκείνα τα δεδομένα που θα αποδεικνύουν και θα νομιμοποιούν ταξικούς φραγμούς, που το σχολείο της αγοράς απλά θα αναπαράγει. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα βελτιωθεί βάσει των πορισμάτων που θα προκύψουν από καμιά εκατοστή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά είναι στην καλύτερη αφέλεια και στη χειρότερη υποκρισία. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις συμπληρώνουν το παζλ της κυβερνητικής στόχευσης ότι τα σχολεία είναι για λίγους (και όχι για όλα τα παιδιά της γειτονιάς) και όσους έχουν να πληρώσουν (ξεπήδησαν ήδη φροντιστήρια για εξετάσεις PISA) μαζί με τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία καθώς και τα Ωνάσεια.

Ατομική ευθύνη στην σχολική αποτυχία: Ακόμα κι αν τα ίδια τα συμπεράσματα των «ειδικών» του ΟΟΣΑ παραδέχονται ότι οι χαμηλές μαθητικές επιδόσεις αντιμετωπίζονται με αύξηση της χρηματοδότησης για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, το ιδεολόγημα των οικονομικά ισχυρών και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν παραμένει ότι υπάρχουν σχολεία που τα καταφέρνουν και παιδιά που είναι ικανά «από τη φύση» τους, μετατοπίζοντας την ευθύνη της σχολικής αποτυχίας από τις ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους περιθωριοποιούν εκπαιδευτικά και αποδυναμώνουν εργασιακά.

Κομμάτι της ιδιωτικοποίησης του σχολείου: Εξάλλου η διενέργεια των εξετάσεων PISA αποτελεί κομμάτι του νόμου 4823/2021 (Άρθρο 104, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος) που μαζί με το σύνολο των αντιεκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών στοχεύει στη δομική αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου του δημόσιου σχολείου: αυστηροποίηση της επιλογής στο εκπαιδευτικό σύστημα, εισαγωγή επιχειρηματικών μοντέλων στη διοίκηση της εκπαίδευσης, κυριαρχία της δεξιότητας και της πληροφορίας έναντι της ολόπλευρης κριτικής γνώσης, ένταση της κοινωνικής επιλογής και του ταξικού ξεδιαλέγματος του μαθητικού πληθυσμού από τα πρώιμα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυριαρχία της κατάρτισης έναντι της πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ανταγωνισμός, ενίσχυση της πειθαρχίας και της τυποποίησης.

Χαρά και γνώση τέλος, σχολείο εξεταστικό κάτεργο: Τελικά η PISA εισάγει μία ακόμα εξεταστική διαδικασία που επιδιώκει να περιορίσει κάθε εναπομείνουσα δραστηριότητα χαράς και δημιουργίας στο δημόσιο σχολείο, να το μετατρέψει σε ατέλειωτο εξεταστικό κάτεργο για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, που καλούνται να λογοδοτούν συνεχώς για το αν και πόσο επαρκείς και αποτελεσματικοί είναι. Η έμφαση στα αποτελέσματα θεωρείται βασικός όρος για την επιβίωση στον ανταγωνισμό στον οποίο εισάγονται και τα εκπαιδευτικά συστήματα, κατ’ αναλογία με μία επιχείρηση.

Από ένα σύστημα που μέχρι τώρα θεωρούσε ότι το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να προσφέρει σε κάθε μαθητή και σε κάθε μαθήτρια, περνάμε σ’ ένα διαφορετικό που θεωρεί ότι ο μαθητής είναι αυτός που πρέπει να δώσει και να ενισχύσει το σχολείο μέσω των επιδόσεων του. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης της ΝΔ για ελεύθερη επιλογή σχολείου δεν θα πραγματοποιηθούν χωρίς ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των σχολείων με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα. Εξαγγελίες οι οποίες αποτελούν ευθεία επίθεση στον ρόλο και την ουσία της δωρεάν, δημόσιας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.

Να μην μετατρέψουμε τα δημόσια σχολεία σε εργοστάσια, τους μαθητές και τις μαθήτριες μας σε πελάτες, την εκπαίδευση σε εμπόρευμα. Να μην μετατρέψουμε τα σχολεία μας σε εξεταστικά κάτεργα που διαλύουν οτιδήποτε όμορφο, δημιουργικό, συλλογικό, ανατρεπτικό. Να μην επιτρέψουμε να «νεκρώσει» η γνώση και η κριτική σκέψη, κάθε ζωντανή λειτουργία του δημόσιου σχολείου, και να μετατραπεί σε τυποποιημένη μετρήσιμη δεξιότητα, όπως απαιτεί η αγορά και οι πολιτικές εμπορευματοποίησης του δημόσιου σχολείου.

Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

ΘΑ ΤΟΝ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ/ΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ.

Καμία, κανένας εκπαιδευτικός, δασκάλα/ος ΣΤ΄ Δημοτικού, εκπαιδευτικοί που ορίζονται επιτηρητές στα συγκεκριμένα σχολεία, δεν θα μείνουν μόνοι/ες τους.

Η ΔΟΕ κήρυξε πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο 4ωρο του πρωινού προγράμματος, στις 20 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων,

Κηρύττουμε ως σωματείο 4ωρη στάση εργασίας, που να καλύπτει τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και καλούμε και την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει αν το ΥΠΑΙΘ επιδιώξει να τη βγάλει παράνομη

Καλούμε τις/ους συναδέλφισσες/ους των σχολείων σε μαζικές συγκεντρώσεις έξω από το 7ο ΔΣ Άνω Λιοσίων, το σχολείο-εξεταστικό κέντρο, την Τετάρτη 20/5, στις 8.00 πμ, για να ενημερώσουμε τους γονείς για το τι είναι αυτές οι εξετάσεις.

Εκδίδουμε γράμμα προς γονείς, τοποθετούμε πανό στα σχολεία, ενημερώνουμε.

Ακυρώνουμε το σχέδιο διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης

Θέλουμε σχολείο να μορφώνει κι όχι να εξοντώνει

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!