Κινητή τηλεφωνία: Ποιοί νέοι δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη

Κινητή τηλεφωνία: νέοι ηλικίας από 15 έως 29 ετών μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από τα τέλη συνδρομητών, μέσα από μια ηλεκτρονική διαδικασία που γίνεται χωρίς επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Για τους ανήλικους δικαιούχους, η διαδικασία γίνεται από τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά τους.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως 29 ετών. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα ή υπηρεσία.

Στην περίπτωση ανήλικων πολιτών, η αίτηση δεν γίνεται από τους ίδιους, αλλά από τον γονέα ή από το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά τους. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσβαση στην απαλλαγή γίνεται άμεσα για τις οικογένειες που έχουν δικαιούχους σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Η πλατφόρμα και οι κωδικοί TAXISnet

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Μη.Δ.Α.Τε., δηλαδή του Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά και δεν απαιτείται επίσκεψη σε κάποια δημόσια υπηρεσία.

Τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταχωρίσει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του αιτούντος. Αν η αίτηση αφορά ανήλικο δικαιούχο, απαιτείται και ο ΑΜΚΑ ή ο ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου.

Παράλληλα, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα ενταχθεί στην απαλλαγή, καθώς και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος αριθμός.

Πώς επιβεβαιώνεται ο αριθμός κινητού

Για να επιβεβαιωθεί ότι ο αριθμός κινητού που δηλώνεται ανήκει πράγματι στον δικαιούχο, αποστέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης μέσω SMS.

Ο κωδικός αυτός, γνωστός ως OTP, πρέπει να καταχωριστεί στην εφαρμογή. Με την καταχώρισή του ολοκληρώνεται η αίτηση και ενεργοποιείται η απαλλαγή.

Τι ισχύει αν αλλάξει ο αριθμός

Αν ο δικαιούχος θέλει να δηλώσει νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου, δεν μπορεί να τροποποιήσει απλώς την υπάρχουσα αίτηση.

Θα πρέπει πρώτα να διαγράψει την αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί και στη συνέχεια να προχωρήσει σε νέα υποβολή, καταχωρίζοντας τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Προσοχή στην ορθότητα των στοιχείων

Η καταχώριση των στοιχείων στην πλατφόρμα έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης. Για τον λόγο αυτό, όλα όσα δηλώνονται πρέπει να είναι ακριβή και αληθή.

Η ορθή συμπλήρωση των πεδίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενεργοποίηση της απαλλαγής στον αριθμό κινητού που δηλώνεται.