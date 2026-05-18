Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως σπουδές στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στις πολιτικές επιστήμες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ έως τις 8 Ιουνίου 2026.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), με 24 χρόνια δυναμικής παρουσίας, πρωτοπορεί στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας σπουδές με ευελιξία, χωρίς περιορισμούς. Με επίκεντρο τον φοιτητή και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή υψηλού επιπέδου, με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2026-2027), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2026, προσφέρονται:

4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

προγράμματα σπουδών 22 μεταπτυχιακά προγράμματα

προγράμματα 3 διδακτορικά προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις

προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις καθώς και όλες οι Θεματικές Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς .

Τα σύγχρονα, διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ σε καίριους τομείς, όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και οι πολιτικές επιστήμες, διαμορφώνουν ενεργά το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας. Μέσα από αυτά, οι φοιτητές αποκτούν ουσιαστική γνώση και δεξιότητες, συμβάλλοντας δυναμικά στη δημιουργία μιας δημοκρατικής, ανοιχτής και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, τα σχετικά με τους εν λόγω κλάδους προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (με τρεις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις α) «Φιλολογία», β) «Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη» και γ) «Γενική»)/ Συνολικό κόστος: Є6000

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (συνολικό κόστος: Є 4400 )

ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη (συνολικό κόστος €3.300)

Θεατρικές Σπουδές ( με τρεις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις α) «Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος», β) «Θεατρική Αγωγή» και γ) «Υποκριτική και Σκηνοθεσία) / (συνολικό κόστος €3.400)

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ( με δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις α) «Εφαρμοσμένη – Εκπαιδευτική Γλωσσολογία» και β) «Λογοτεχνία και Λογοτεχνικό Γραμματισμό») / (συνολικό κόστος €3.300)

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ) (συνολικό κόστος €3.300)

Επιστήμες της Αγωγής (με τέσσερις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις α) «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική», β) «Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη», γ) «Ειδική Αγωγή» – με δυνατότητα πρακτικής άσκησης και δ) «Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας») / (συνολικό κόστος €3.300)

Όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς , χωρίς να χρειάζεται η φοίτηση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης, προσφέρει οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει εκπτώσεις διδάκτρων για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργοι, κ.ά.) υποστηρίζοντας έτσι την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Στο ΑΠΚΥ, όλες οι εκπαιδευτικές διεργασίες, όπως και οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass αποτελεί το κύριο εργαλείο τηλεκπαίδευσης καθώς παρέχει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας υποστηρίζοντας την ουσιαστική και αποτελεσματική αλληλεπίδραση φοιτητών και διδασκόντων. Η ακαδημαϊκή υποστήριξη που παρέχεται από διεθνώς αναγνωρισμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε συνδυασμό με το πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στους φοιτητές, εγγυώνται μια πλούσια μαθησιακή εμπειρία.

