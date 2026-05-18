Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Τα οριστικά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 αναμένονται μετά την εξέταση των ενστάσεων, με στόχο να ανακοινωθούν μέχρι τα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας έχει τεθεί ως στόχος να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος της ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, τα οποία ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στον ιστότοπο του προγράμματος.

Το χρονοδιάγραμμα για τις ενστάσεις

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Γιάννα Χορμόβα, έχει ήδη ανοίξει υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Η προθεσμία για τις ενστάσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως το βράδυ της Δευτέρας. Αμέσως μετά, όπως εξήγησε η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, θα ξεκινήσει η εξέτασή τους.

Στόχος της διαδικασίας είναι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Δείτε τις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι 22 Μαΐου

Τι έχει ήδη ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ

Το μεσημέρι της Παρασκευής αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» της ΔΥΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε στον ομώνυμο ιστότοπο του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για την προσωρινή κατάταξη πριν από το στάδιο των ενστάσεων.

Η επόμενη φάση αφορά την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων, από την οποία θα προκύψουν τα οριστικά αποτελέσματα.

Παιδικές κατασκηνώσεις: ΝΕΟ πρόγραμμα από τη ΔΥΠΑ -Χιλιάδες vouchers

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 13 μήνες, από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν την επιδότηση για διαμονή σε περιοχές και καταλύματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης.

Το πρόγραμμα για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες

Παράλληλα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 08:00, ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τ. ΟΑΕΕ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους είχε διάρκεια 9 ημερών, καθώς ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των αιτήσεων είχε οριστεί η 13η Μαΐου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει επίσης διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026.

Οι περιοχές με δωρεάν διανυκτερεύσεις

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Αντίστοιχα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος και αφορούν τις περιοχές που αναφέρονται για αυξημένο αριθμό διανυκτερεύσεων χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.