Παιδικές κατασκηνώσεις: ΝΕΟ πρόγραμμα από τη ΔΥΠΑ – Χιλιάδες vouchers

Πίνακας περιεχομένων

ΔΥΠΑ– Στο πρόγραμμα δεν προβλέπεται να μοριοδοτηθούν ΑμεΑ και μονογονείς, όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν, καθώς και όσοι υπέβαλαν αίτηση τα τελευταία δύο χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

Έρχεται νέο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων, μέσω του οποίου προβλέπεται να δοθούν συνολικά 70.000 vouchers. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ακολουθήσει η δημόσια πρόσκληση και να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων.

Όπως ανέφερε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα, με στόχο να προλάβει η διαδικασία την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι αδειοδοτημένες κατασκηνώσεις, ενώ ο γονιός επιλέγει την κατασκήνωση και συνεννοείται απευθείας μαζί της.

Ποια παιδιά αφορά το πρόγραμμα

Το νέο κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, αναμένεται να τρέξει από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, η διάρκεια του προγράμματος αναμένεται να φτάσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται σε 15 συνεχόμενες ημέρες, μαζί με τις ημέρες προσέλευσης και αναχώρησης.

Σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή όσοι ασκούν την επιμέλεια των ωφελούμενων παιδιών, όπως ανάδοχοι και κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων.

Επίσης, δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε από 01.01.2024 έως την προηγούμενη της λήξης των αιτήσεων. Περιλαμβάνονται και άνεργοι με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Τα εισοδηματικά όρια και οι εξαιρέσεις

Το ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Για τους μακροχρόνια ανέργους προβλέπονται όρια έως 16.000 ευρώ για διαζευγμένους και έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Για τους μονογονείς, το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για κατασκηνωτικό πρόγραμμα των παιδιών τους από άλλον φορέα για το 2026.

