Μεγάλη ανατροπή με τον καιρό: Έρχονται δύο νέες κακοκαιρίες

Πίνακας περιεχομένων

Δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες το Σάββατο και νέα μεταβολή του καιρού την Τρίτη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά και την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ο καιρός αλλάζει τις επόμενες ημέρες, καθώς δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο, ενώ το δεύτερο αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη.

Οι βροχές του Σαββάτου θα είναι πιο έντονες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση. Από την Τρίτη, όμως, αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν ξανά αρκετές περιοχές της χώρας.

Ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή

Το Σάββατο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Εκεί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Για την Τρίτη, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Πρόκειται για τη δεύτερη μεταβολή του καιρού, μετά την πρόσκαιρη βελτίωση που θα προηγηθεί.

Τι θα γίνει με θερμοκρασία και ανέμους

Σύμφωνα με την πρόγνωση, δεν αναμένεται κάποια σημαντική ζέστη. Οι πιο θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν αρκετά νοτιότερα από την Ελλάδα και δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως ακραίες αποκλίσεις. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

Έρχονται μεγάλοι καύσωνες: Τι δείχνουν τα Μερομήνια για το καλοκαίρι

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο

Για το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία.

Αργά το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες του Σαββάτου

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στο Ιόνιο, στις Κυκλάδες και στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη ο υδράργυρος θα ανέβει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή και τη Δευτέρα

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η νέα μεταβολή την Τρίτη

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.