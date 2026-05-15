Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για την οικογένεια στο Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου έξι ανήλικα παιδιά φέρονται να ζούσαν σε ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες μέσα σε μικρό χώρο ταράτσας.

Το Περιστέρι βρίσκεται στο επίκεντρο νέας υπόθεσης που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης έξι ανήλικων παιδιών, τα οποία φέρονται να ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα ταράτσας. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, μετά την παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. σε μικρό χώρο κατοικίας στην οδό Κηπουπόλεως.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, δύο από τα έξι παιδιά πήγαιναν στο σχολείο με πάνες, παρότι ήταν ηλικίας 8 και 9 ετών. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι η οικογένεια περιμένει και έβδομο παιδί, ενώ οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών για πλημμεληματική έκθεση ανηλίκου.

Η παρέμβαση της αστυνομίας στο δώμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία κατοίκου της περιοχής. Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. μετέβησαν στο σημείο και μπήκαν στον μικρό χώρο όπου διέμενε η οικογένεια.

Στο δώμα ζούσαν έξι ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, μαζί με τους γονείς τους. Πρόκειται για τρία αγόρια και τρία κορίτσια, τα οποία φέρονται να βρίσκονταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες.

Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια. Αναφέρεται επίσης ότι είχαν να κάνουν μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η οικογένεια διέμενε σε έναν πολύ μικρό χώρο στην ταράτσα του κτιρίου, κοντά σε θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα. Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά.

Η καταδίκη των γονέων

Οι γονείς οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο και καταδικάστηκαν για πλημμεληματική έκθεση ανηλίκου. Η ποινή που επιβλήθηκε στον καθένα είναι φυλάκιση 16 μηνών.

Η ποινή ορίστηκε ως μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα. Παράλληλα, έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της έφεσης.

Η μαρτυρία γείτονα

Γείτονας της οικογένειας περιέγραψε στο Newsbomb και στον Χάρη Γκίκα την εικόνα που, όπως είπε, είχε σχηματίσει τα τελευταία χρόνια για την οικογένεια και τα παιδιά. Ανέφερε ότι οι γονείς ήταν ατημέλητοι και ότι τα παιδιά εμφανίζονταν επίσης παραμελημένα.

Ο ίδιος είπε ότι τα παιδιά ήταν αδύνατα, φορούσαν ρούχα και παπούτσια μεγαλύτερα από το μέγεθός τους και έδιναν την εντύπωση ότι δεν έκαναν μπάνιο. Πρόσθεσε ότι είχε δει τα παιδιά ελάχιστες φορές τα προηγούμενα χρόνια.

Τι ανέφερε για την παρουσία της οικογένειας

Ο γείτονας υποστήριξε ότι είχε την εντύπωση πως η οικογένεια είχε απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία. Όπως είπε, πίστευε ότι τους είχαν ζητήσει να φύγουν ή να μείνουν αλλού.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι είχε ακούσει πληροφορίες πως η οικογένεια έμενε στην ταράτσα και ότι δεν υπήρχε νερό για να κάνουν μπάνιο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν είχε διαπιστώσει προσωπικά όλα όσα του είχαν μεταφερθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες διαβίωσης των έξι παιδιών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν γίνει και παλαιότερα σχετικές καταγγελίες προς το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με το βάρος να δίνεται στην προστασία των ανήλικων παιδιών.