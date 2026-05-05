Συναγερμός για νέα ηλεκτρονική απάτη με SMS: Επικαλείται πρόστιμο «μαϊμού» για υπέρβαση ταχύτητας

Μια νέα ηλεκτρονική απάτη μέσω SMS έκανε την... εμφάνισή της, με την ΕΛΑΣ να εφιστά την προσοχή των πολιτών για τους επιτήδειους.

Ειδικότερα, τα παραπλανητικά μηνύματα υποτίθεται προς προέρχονται από την Τροχαία και αφορούν σε δήθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας.

Έτσι, οι επιτήδειοι ενημερώνουν τους αποδέκτες πως δήθεν έχουν διαπράξει τροχαίες παραβάσεις και τους καλούν να εξοφλήσουν πρόστιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για οργανωμένη απόπειρα «ψαρέματος» προσωπικών δεδομένων (phishing), με σκοπό την υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών καρτών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

Τα SMS αποστέλλονται μαζικά και περιέχουν link που υποτίθεται ότι οδηγεί σε πλατφόρμα πληρωμών. Οι πολίτες προτρέπονται να το ανοίξουν για να δουν λεπτομέρειες της παράβασης ή να πληρώσουν άμεσα, ώστε να αποφύγουν υποτιθέμενες επιπλέον χρεώσεις ή ακόμη και νομικές συνέπειες. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν αίσθημα πίεσης, ώστε τα θύματα να αντιδράσουν βιαστικά και χωρίς δεύτερη σκέψη.