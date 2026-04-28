Συνελήφθη ο 89χρονος δράστης της διπλής επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Σε ξενοδοχείο στην Πάτρα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος δράστης της διπλής επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαϊας. Οι αστυνομικοί βρήκαν να φέρει πάνω του κι άλλο όπλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μεταβεί από την Αθήνα στην Πάτρα με ταξί και ετοιμαζόταν να διαφύγει με πλοίο προς την Ιταλία.
Αδιευκρίνιστα είναι προς το παρόν τα αίτια που όπλισαν το χέρι του 89χρονου ο οποίος περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, έβγαλε από την καμπαρντίνα την κοντόκανη καραμπίνα που έκρυβε, ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλο εργαζόμενο που είχε στοχοποιήσει.
