Συνελήφθη ο 89χρονος δράστης της διπλής επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα είναι αποθηκευμένες στο Μητρώο 282.517 αιτήσεις εκ των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί οι 274.679. Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των ανελκυστήρων που πρέπει να απογραφούν φτάνει τις 900.000 σε όλη τη χώρα. Πάντως αυτό που πρέπει να καταστεί κατανοητό είναι ότι η διαδικασία της δήλωσης δεν συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις ή ευθύνες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.