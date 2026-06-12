Στοιχεία – σοκ: Ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια

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Διακριτούς ρόλους, δομημένη λειτουργία και ιεραρχία είχαν οι δυο εγκληματικές οργανώσεις που πουλούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους και μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές κυρίως στα Βόρεια Προάστια.

Βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει τον αρχηγό της εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με άλλα μέλη της οργάνωσης, να χτυπούν ανηλεώς τα δύο θύματά τους.

Οι περισσότεροι δράστες ανήλικοι.

Ο ένας φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, να του ρίχνουν μπουνιές και κλωτσιές, όσο εκείνος σέρνεται στο έδαφος και όλα αυτά γιατί οι δύο νεαροί τους χρωστούσαν χρήματα.

Είναι οι ίδιοι δράστες που πλέον βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας καθώς διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές, σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμη και σε σχολεία, στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Δύο εγκληματικές οργανώσεις, αποτελούμενες από 11 νεαρούς.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας, ενώ διέθετε σαφή ιεραρχική δομή αποτελούμενη από αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη.

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Τα μέλη της οργάνωσης

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, μόλις 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, έκανε τη διαχείριση των εσόδων, ενώ φέρεται να χρησιμοποιούσε και ένα πολυτελές όχημα, supercar αξίας άνω των 150.000 ευρώ, όπου έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.

Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 17χρονος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Η εγκληματική οργάνωση έκανε διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων, κυρίως σε ανήλικους μαθητές.

Οι κατηγορούμενοι έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από το σπίτι του 17χρονου υπαρχηγού και στο οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση ο ίδιος.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που είχε αποβιώσει, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και την παρεμπόδιση των αστυνομικών ερευνών.

Μεταξύ τους επικοινωνούσαν με κωδικές ονομασίες, για να αποφεύγουν τον έλεγχο των Αρχών.

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Όσον αφορά τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και αποτελούνταν από τον 19χρονο συλληφθέντα αρχηγό και δύο ανήλικα επιχειρησιακά μέλη, ηλικίας 15 και 14 ετών, τα οποία πραγματοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.

Ως κεντρικό χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Θρακομακεδόνες.

Από τα 11 μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων, έχουν συλληφθεί εννέα ανήλικοι, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται οι άλλοι δύο.