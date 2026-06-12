Παιδικές κατασκηνώσεις: Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα αιτήσεων για 2.208 επιταγές

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Για μία μόνο ημέρα, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, προκειμένου να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές προηγούμενης διαδικασίας.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά από τις 07:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, όπως έχει ανακοινωθεί από τον φορέα.

Οι 2.208 διαθέσιμες επιταγές και η διαδικασία επιλογής

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας διατίθενται συνολικά 2.208 επιταγές για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι οποίες προέκυψαν από αδιάθετες θέσεις της προηγούμενης περιόδου. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις διαθέσιμες επιταγές, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση σύστημα μοριοδότησης και κατάταξης, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

Οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο του προγράμματος

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταγμένων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του φορέα. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας και το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για το 2026.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην ταμείων, στα οποία περιλαμβάνονται το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, οι Β’, Γ’ και Δ’ Περιφερειακές Διευθύνσεις του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το πρώην ΕΤΑΑ μέσω των τομέων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΠΔΑ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ, ΤΑΝ και ΤΑΣ, καθώς και ο ΟΑΕΕ μαζί με τον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, το ΤΑΥΤΕΚΩ, ο Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και το ΤΑΠΙΤ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου γονέων ηλικίας 6 έως 16 ετών που προέρχονται από τους παραπάνω φορείς.

Δικαιούχοι είναι επίσης παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του φορέα, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΝ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑΕΠ.

Οι περίοδοι φιλοξενίας για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα εκτείνονται από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, με πέντε συνολικά κατασκηνωτικές περιόδους, ενώ για παιδιά με αναπηρία η φιλοξενία μπορεί να συνεχιστεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με αντίστοιχες περιόδους και μία επιπλέον κατασκηνωτική φάση. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ενδέχεται να διαφοροποιούνται ελαφρώς ανά κατασκηνωτική επιχείρηση, ανάλογα με τον προγραμματισμό λειτουργίας κάθε δομής.