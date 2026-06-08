ΔΥΠΑ: Ενστάσεις για τα αποτελέσματα στις παιδικές κατασκηνώσεις – Πότε κλείνουν

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ΔΥΠΑ– Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από το Σάββατο 06.06.2026 από ώρα 11:00 έως σήμερα, Δευτέρα, 08.06.2026, και ώρα 23.59

Ποια είναι η διαδικασία

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Κατασκηνώσεις→ Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Στις ενστάσεις οι δικαιούχοι πρέπει να συνυποβάλουν αποδεικτικά των ισχυρισμών τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

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Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις ανέρχεται σε 70.000 και ο προϋπολογισμός του προγράμματος σε 35.000.000 €. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis