Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιούς κλάδους επεκτείνεται το επόμενο διάστημα

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Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας συνδέεται με μεγάλη αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες, στις αποδοχές εργαζομένων και στις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους μέσα στο 2026.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει νέα δεδομένα στην καταγραφή του χρόνου απασχόλησης, με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να δείχνουν σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες, στις αποδοχές των εργαζομένων και στα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος.

Η εικόνα που προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» για την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2025 αποτυπώνει ενίσχυση της δηλωμένης εργασίας σε υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινή απασχόληση και εργασία κατά τις αργίες, ενώ το μέτρο περνά πλέον σε νέα φάση επέκτασης με την ένταξη πρόσθετων κλάδων.

Αύξηση και στις ασφαλιστικές εισφορές

Την ίδια περίοδο, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν πάνω στις αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία ανέβηκαν στα 150,9 εκατ. ευρώ, έναντι 116,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η αύξηση έφτασε τα 34,2 εκατ. ευρώ, ποσοστό 29%.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές για αυτές τις μορφές εργασίας υπολογίζονται με βάση το ωρομίσθιο της οκτάωρης απασχόλησης, χωρίς να περιλαμβάνεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και απασχόληση σε αργίες. Παρά τη μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού, αρμόδια στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν ότι η αύξηση των δηλωμένων αποδοχών οδήγησε και σε άνοδο των εισφορών σε απόλυτα ποσά.

Σταθερή ενίσχυση της δηλωμένης εργασίας

Τα στοιχεία του υπουργείου δεν αποτυπώνουν μόνο μια προσωρινή αύξηση, αλλά δείχνουν ότι η τάση διατηρήθηκε στη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις καταγράφηκαν στους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες.

Συνολικά, για την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2025, η δηλωμένη απασχόληση στις συγκεκριμένες μορφές εργασίας εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η αύξηση των εισφορών διευρύνει την ασφαλιστέα βάση και ενισχύει την καταγεγραμμένη απασχόληση.

Ποιοι κλάδοι εντάσσονται στις νέες πιλοτικές φάσεις

Η θετική πορεία που καταγράφεται ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η διεύρυνση θα γίνει μέσα από δύο νέες πιλοτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει περίπου 476.000 εργαζόμενους.

Η πρώτη φάση ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Σε αυτήν εντάσσονται δραστηριότητες του τομέα της υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους ιατρούς, καθώς και κλάδοι υποστήριξης της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών.

Στο ίδιο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται επίσης κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού.

Η δεύτερη φάση και ο στόχος των 2,5 εκατομμυρίων εργαζομένων

Η δεύτερη πιλοτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026. Περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, δραστηριότητες γραφείου, τον τομέα των επισκευών, αποθήκευση, υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταφορών και logistics.

Στη δεύτερη φάση εντάσσονται επίσης η διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και ο κλάδος των τυχερών παιγνίων. Με την ολοκλήρωση των νέων φάσεων, ο αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από το σύστημα εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 2,5 εκατομμύρια.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή προβλέπεται εκτενής διαβούλευση με τους κλάδους που εντάσσονται στο σύστημα. Στόχος είναι το πλαίσιο να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δραστηριότητας και να λειτουργεί καλύτερα στην πράξη.

Στο υπουργείο Εργασίας δίνεται έμφαση στη σταδιακή προσαρμογή, στον κοινωνικό διάλογο και στην εφαρμογή ανά κλάδο. Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας συνδέεται με τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου, την προστασία των εργαζομένων και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μέσω της αντιμετώπισης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής.