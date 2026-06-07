Σιβιτανίδειος: Τι προβλέπει η χρηματοδότηση των 1,8 εκατ. ευρώ

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Χρηματοδότηση 1,8 εκατ. ευρώ προβλέπεται για έργα αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο, με στόχο σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Έργα αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, με χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη συντήρηση, την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη δημιουργία πιο σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών συνθηκών για μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά σε χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση εκτεταμένων έργων αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030.

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισμού των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της Σχολής, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η ενίσχυση της Σιβιτανιδείου εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης» του ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030 και επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Υπουργείου για τη διαρκή αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Σιβιτανίδειος Σχολή, που ιδρύθηκε βάσει της διαθήκης του εθνικού ευεργέτη Βασιλείου Σιβιτανίδη και λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί επί σχεδόν έναν αιώνα σημείο αναφοράς για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Μέσα από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα που διαθέτει, προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδικευμένες δεξιότητες σε χιλιάδες νέους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Με στοχευμένες επενδύσεις στις εκπαιδευτικές υποδομές, το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει ιστορικούς θεσμούς με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και της νέας εποχής των δεξιοτήτων.