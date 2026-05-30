Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Νέα έρευνα για διαγωνισμό 120 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Παιδείας

Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διαγωνισμό 120 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορά διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία, σύμφωνα με κοινοβουλευτική ερώτηση.

Στη Βουλή φτάνει η υπόθεση του διαγωνισμού του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια και εγκατάσταση 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έργο συνολικού ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ομάδα βουλευτών ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του διαγωνισμού, μετά από δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει κατεπείγουσα έρευνα για την υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διαδικασία ανάθεσης, οι οικονομικές προσφορές, η συμμετοχή των εταιρειών και το ζήτημα του πραγματικού ανταγωνισμού.

Η έρευνα για τον διαγωνισμό των διαδραστικών πινάκων

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρεται να ερευνά τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης στα σχολεία. Η υπόθεση, όπως επισημαίνεται, συνδέεται με έργο μεγάλης οικονομικής αξίας, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι βουλευτές αναφέρουν ότι η έρευνα φέρεται να αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, σημειώνουν ότι έχουν ήδη κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχηματισθείσας δικογραφίας, μετά από καταγγελία επιχειρηματία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα ερωτήματα για τις προσφορές και τους αναδόχους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δομή και στην έκβαση του διαγωνισμού. Όπως αναφέρεται στην κοινοβουλευτική ερώτηση, το έργο χωρίστηκε σε τρία επιμέρους τμήματα της σύμβασης, ενώ τελικά κάθε ένα από τα τρία συμμετέχοντα σχήματα ανέλαβε από ένα διαφορετικό τμήμα του έργου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι βουλευτές στέκονται στις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, υποστηρίζοντας ότι εμφάνισαν εξαιρετικά μικρές αποκλίσεις. Οι εκπτώσεις, σύμφωνα με το έγγραφο, κυμάνθηκαν από 0,01% έως 0,26%, γεγονός που, όπως τονίζεται, γεννά ερωτήματα για τον βαθμό ανταγωνισμού και για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Η συμμετοχή εταιρειών και η δημόσια διαβούλευση

Ένα ακόμη σημείο που τίθεται στο επίκεντρο αφορά τη συμμετοχή εταιρειών στη διαδικασία. Σύμφωνα με την ερώτηση, ενώ στη δημόσια διαβούλευση είχαν λάβει μέρος αρκετές εταιρείες με εξειδίκευση στους διαδραστικούς πίνακες, τελικά καμία από αυτές δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Οι βουλευτές θεωρούν ότι το γεγονός αυτό εντείνει τις αμφιβολίες για τους όρους του διαγωνισμού και για το κατά πόσο υπήρχε δυνατότητα ουσιαστικού ανταγωνισμού. Παράλληλα, ζητούν να αποσαφηνιστεί εάν οι όροι που τέθηκαν επέτρεπαν ευρεία συμμετοχή ή εάν λειτούργησαν περιοριστικά για εταιρείες του κλάδου.

Αναφορά και σε διαγωνισμό για ρομποτική και STEM

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά και σε άλλον διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας, ύψους 30 εκατ. ευρώ, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι και σε αυτή την περίπτωση έχουν εγερθεί ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Όπως σημειώνεται, το συγκεκριμένο έργο φέρεται επίσης να κατατμήθηκε σε επιμέρους τμήματα, με κάθε συμμετέχουσα εταιρεία να αναλαμβάνει διαφορετικό τμήμα, χωρίς, κατά τους ερωτώντες, να προκύπτει ουσιαστικός ανταγωνισμός. Η αναφορά αυτή εντάσσει την υπόθεση των διαδραστικών πινάκων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για μεγάλους διαγωνισμούς στον χώρο της εκπαίδευσης.

Τι ζητούν οι βουλευτές από το Υπουργείο Παιδείας

Οι βουλευτές ζητούν από την Υπουργό Παιδείας να απαντήσει εάν το Υπουργείο έχει ζητήσει ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή από άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την πορεία της έρευνας. Παράλληλα, θέτουν ερώτημα για το πώς εξηγείται το γεγονός ότι κάθε ανάδοχος ανέλαβε διαφορετικό επιμέρους τμήμα του έργου, καθώς και οι ελάχιστες αποκλίσεις στις οικονομικές προσφορές.

Επιπλέον, ζητούν να διευκρινιστεί γιατί οι εταιρείες που συμμετείχαν στη διαβούλευση δεν κατέθεσαν τελικά προσφορά στον διαγωνισμό. Θέτουν επίσης θέμα εσωτερικού ή διοικητικού ελέγχου από το Υπουργείο σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης και την κοστολόγηση του έργου.

Το αίτημα για διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων

Στα ερωτήματα περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης όλων των πρακτικών αξιολόγησης, των τεχνικών βαθμολογιών και των στοιχείων κοστολόγησης των προσφορών. Οι βουλευτές ζητούν, ουσιαστικά, πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι συμμετέχοντες και διαμορφώθηκε η τελική ανάθεση.

Τέλος, τίθεται ζήτημα επικοινωνίας ή συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σχετικά με τη διερεύνηση πιθανής νόθευσης ανταγωνισμού στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Οι ερωτώντες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για έργα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους και αφορούν κρίσιμες υποδομές της δημόσιας εκπαίδευσης, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας του δημοσίου χρήματος και διασφάλισης της διαφάνειας.