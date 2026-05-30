Τα πρώτα προβλήματα με τις κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες – «Βροχή» προστίμων

Πίνακας περιεχομένων

Οι «έξυπνες κάμερες» στους δρόμους έχουν τεθεί πλέον σε πλήρη λειτουργία και ήδη αποστέλλουν μαζικά πρόστιμα σε οδηγούς. Μαζί με τα «ραβασάκια», όμως, πληθαίνουν και οι ενστάσεις από πολίτες που θεωρούν ότι αδικήθηκαν από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός οδηγού, ο οποίος κατήγγειλε σύμφωνα με το Star, ότι του βεβαιώθηκε παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παρότι – όπως υποστηρίζει – τη φορούσε. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα για την ακρίβεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στις κάμερες.

Η φωτογραφία του οδηγού καταγράφηκε στη λεωφόρο Συγγρού από μία από τις νέες κάμερες. Ο ίδιος σημειώνει με κόκκινο σημείο στο στιγμιότυπο, το σημείο όπου – κατά τα λεγόμενά του – φαίνεται η ζώνη. Έχει ήδη υποβάλει ένσταση, επιμένοντας ότι πρόκειται για λάθος του συστήματος. «Είναι λάθος και η ώρα. Και κάτω δεξιά που καταλήγει η ζώνη υπάρχει σκοτάδι. Τα 2/3 της φωτογραφίας, που θα έπρεπε να δείχνουν ότι φοράω ζώνη, είναι σκοτεινά λόγω χαμηλής ανάλυσης της λήψης. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα», ανέφερε ο ίδιος.

Από τις οκτώ πιλοτικές κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν εκδοθεί μέχρι την περασμένη εβδομάδα 1.219 κλήσεις. Από αυτές 17 βρίσκονται υπό επανεξέταση, ώστε να διαπιστωθεί εάν πράγματι υφίσταται παράβαση. Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνουν, ότι σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος για τη διασταύρωση των δεδομένων που καταγράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., δεν είναι σπάνιο η αρχική ένδειξη παράβασης να μην επιβεβαιώνεται μετά τον επανέλεγχο του βίντεο από την Τροχαία.

Αυξημένες παραβάσεις παρά την επιτήρηση

Παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων, οι παραβάσεις συνεχίζονται. Σε διασταύρωση της λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη, κάμερα κατέγραψε αυτοκίνητο να περνά με κόκκινο φανάρι, ενώ λίγο πιο κάτω σκούτερ παραβίασε επίσης τον σηματοδότη.

Σε άλλο σημείο, οδηγός εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, ενώ άλλος κατεγράφη χωρίς ζώνη ασφαλείας. Οι αρχές υπενθυμίζουν, ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρά και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.