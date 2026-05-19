Κάμερες σε ΑΕΙ: Σε ποιά πανεπιστήμια σκέφτονται να μπουν

Κάμερες και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου προωθούνται στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, με βάση την αποτύπωση του ΚΕΜΕΑ για την παραβατικότητα στα πανεπιστήμια.

ΑΕΙ: Κάμερες και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου προωθούνται στα πανεπιστημιακά κτίρια, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο των εργασιών του Aristotle Innovation Forum, με τον υφυπουργό να αναφέρει ότι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της εικόνας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας.

Το σχέδιο για κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο

Με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί από το ΚΕΜΕΑ, προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε ότι, όπως ορίζει ο νόμος, θα υπάρξουν κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους και ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων.

Σε ποιους χώρους θα μπουν πρώτα

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων όπου έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, εφόσον η διοίκηση κάποιου πανεπιστημίου εκτιμήσει πως χρειάζονται κάμερες σε χώρους εργαστηρίων, αυτές θα μπορούν να τοποθετηθούν και εκεί.

Η αναφορά αφορά κυρίως εργαστήρια με μεγάλα όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο από το ίδιο το ίδρυμα.

Το χρονοδιάγραμμα και οι δημόσιες συμβάσεις

Για την προμήθεια και τοποθέτηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΑΕΙ, ο Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι η διαδικασία προχωρά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από τις δημόσιες συμβάσεις και τους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για λόγους διαφάνειας.

Ο ρόλος του ΚΕΜΕΑ

Το ΚΕΜΕΑ είναι ο επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στον συγκεκριμένο φορέα έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφάλειας των ελληνικών ΑΕΙ, ενώ η αποτύπωση που πραγματοποιεί αφορά την εικόνα επικινδυνότητας για φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια.

Τι είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης

Την ανάγκη τοποθέτησης καμερών στα πανεπιστήμια είχε υπογραμμίσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είχε αναφέρει ότι τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη πρέπει να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα μέτρα πρόληψης, κάνοντας ειδική αναφορά στις κάμερες, ώστε να υπάρχει εικόνα.

Ο Παύλος Μαρινάκης είχε επίσης τονίσει ότι, όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας πολίτη, φοιτητή και καθηγητή, η εφαρμογή του νόμου είναι απαραίτητη, αναφερόμενος στις επεμβάσεις της Αστυνομίας, στις συλλήψεις, στις προσαγωγές και στις δικογραφίες.