Λαϊκές αγορές: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και άδειες – Τι αλλάζει

Οι νέες ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές τίθενται σε εφαρμογή, με προθεσμίες για άδειες, μετατροπές και νέες διαγραμμίσεις στις αγορές της Αττικής.

Λαϊκές αγορές: σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν οι νέες ρυθμίσεις του Νόμου 5297/2026, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγών, τοπικών συλλόγων και του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι αλλαγές που αφορούν τις άδειες, τη μετατροπή τους, την αναδιοργάνωση των θέσεων και τις νέες διαγραμμίσεις στις λαϊκές αγορές της Αττικής, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των προβλέψεων.

Η σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Η ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με στόχο να αποσαφηνιστούν οι αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος στη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν το προεδρείο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών, οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων, καθώς και ο πρόεδρος του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, Σταύρος Μελάς, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η προθεσμία για επαναφορά ημερών λειτουργίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που θέλουν να ανακτήσουν ημέρα λειτουργίας την οποία είχαν διαγράψει στο παρελθόν πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Φορέα.

Η σχετική προθεσμία λήγει στις 28 Μαΐου 2026. Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την επαναφορά της ημέρας λειτουργίας.

Τι ισχύει για τη μετατροπή αδειών

Για τη μετατροπή αδειών από παραγωγικές σε επαγγελματικές, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ότι μετά την έγκριση της αίτησης ο πωλητής τοποθετείται σε κενή επαγγελματική θέση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη.

Αν δεν υπάρχει κενή επαγγελματική θέση, η συμμετοχή σε νέα προκήρυξη είναι υποχρεωτική. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπεται αυτόματη απώλεια των θέσεων που κατείχε μέχρι σήμερα ο πωλητής.

Οι θέσεις που χάνονται με αυτή τη διαδικασία θα αποδίδονται πίσω σε παραγωγούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη.

Η αναλογία παραγωγικών και επαγγελματικών θέσεων

Ο Νόμος 5297/2026 διατηρεί αυστηρά την υποχρεωτική αναλογία μεταξύ παραγωγικών και επαγγελματικών θέσεων στις λαϊκές αγορές.

Η αναλογία αυτή ορίζεται στο 50%-50% για κάθε λαϊκή αγορά, στοιχείο που συνδέεται με την αναδιοργάνωση των θέσεων και τη διαχείριση των μετατροπών αδειών.

Τέσσερις μήνες για τις νέες διαγραμμίσεις

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, τα σωματεία καλούνται να ολοκληρώσουν μέσα σε τέσσερις μήνες τις νέες διαγραμμίσεις σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής.

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή των πωλητών στις θέσεις που ήδη καταλαμβάνουν, καθώς και των εκκρεμών αιτήσεων βελτίωσης θέσης.

Δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή

Από την πλευρά του Φορέα τονίστηκε ότι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί είναι απολύτως δεσμευτικά.

Ο Σταύρος Μελάς ζήτησε άμεση και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, ώστε οι αλλαγές στις λαϊκές αγορές να εφαρμοστούν χωρίς καθυστερήσεις.