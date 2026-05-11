Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές με νέο νόμο

Ο νόμος 5297/2026 φέρνει αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, με νέες ρυθμίσεις για άδειες, αρμοδιότητες, κορμούς αγορών, μεταβιβάσεις και οφειλές.

Λαϊκές αγορές: Νέο πλαίσιο λειτουργίας διαμορφώνει ο νόμος 5297/2026, με την ΠΟΣΠΛΑ να παρουσιάζει τις βασικές αλλαγές και τις ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο.

Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών κάνει λόγο για «τομή», σημειώνοντας ότι ο νέος νόμος δημιουργεί ένα πιο σταθερό και ξεκάθαρο περιβάλλον για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Πώς διαμορφώθηκε το νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο νόμος 5297/2026 προέκυψε έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στόχος των διαβουλεύσεων ήταν να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα που επηρέαζαν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και δημιουργούσαν δυσκολίες στην καθημερινότητα των πωλητών.

Η ΠΟΣΠΛΑ χαρακτηρίζει το νέο πλαίσιο ως «νέο καταστατικό χάρτη» για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι αρκετές δυσλειτουργίες του παρελθόντος ρυθμίζονται πλέον μέσα από συγκεκριμένες προβλέψεις.

Οι αρμοδιότητες περνούν στον φορέα λειτουργίας

Μία από τις βασικές αλλαγές του νέου νόμου αφορά τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση των λαϊκών αγορών.

Πλέον, η ίδρυση, η μετακίνηση, η κατάργηση και η επέκταση των λαϊκών αγορών περνούν αποκλειστικά στον φορέα λειτουργίας αγορών.

Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να υπάρξει πιο ενιαία διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των αγορών.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι λαϊκές αγορές που απαρτίζονται αποκλειστικά από παραγωγούς θα ιδρύονται μόνο από τον φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Τι αλλάζει για θέσεις και κορμούς αγορών

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι τα σωματεία, μέσα σε διάστημα 4 μηνών, θα προχωρήσουν σε διαγράμμιση και καταγραφή των κενών θέσεων.

Στο ίδιο διάστημα θα συγκεντρωθούν και τα αιτήματα βελτίωσης από τους πωλητές, ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες που υπάρχουν στις λαϊκές αγορές.

Οι λαϊκές αγορές οργανώνονται πλέον με κορμούς, όπως Α΄ Πειραιά, Β΄ Πειραιά, Γ΄ Πειραιά, Α΄ Αθηνών και αντίστοιχες κατηγορίες.

Στο νέο πλαίσιο επιτρέπονται αλλαγές αγορών μέσα στον ίδιο κορμό, καθώς και αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ πωλητών.

Οι ρυθμίσεις για άδειες και προκηρύξεις

Στις βασικές προβλέψεις του νόμου περιλαμβάνεται η κατάργηση της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών.

Παράλληλα, στις νέες προκηρύξεις αδειών προβλέπεται ποσοστό 50% για επαγγελματικές και 50% για παραγωγικές άδειες.

Στις προκηρύξεις αδειών, οι βοηθοί μοριοδοτούνται με 30 μόρια, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο.

Επιπλέον, δίνεται δυνατότητα μετατροπής αδειών από παραγωγική σε επαγγελματική σε όλη την επικράτεια, χωρίς πρόσθετα κριτήρια, για συγκεκριμένο διάστημα 4 μηνών.

Αναπλήρωση, υποβοήθηση και μεταβίβαση άδειας

Ο νόμος επαναφέρει ημέρες δραστηριοποίησης σε πωλητές που είχαν διαγράψει ημέρα.

Παράλληλα, δίνεται δυνατότητα αναπλήρωσης από συγγενείς Α΄ βαθμού για ένα έτος, καθώς και δυνατότητα υποβοήθησης από συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού επίσης για ένα έτος.

Η αναπλήρωση αποκλειστικά από δηλωμένο βοηθό περιορίζεται στους 3 μήνες.

Σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας λόγω θανάτου, το χρονικό όριο αυξάνεται από 6 σε 12 μήνες.

Ρύθμιση οφειλών και επόμενες βελτιώσεις

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται και δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως 36 μήνες.

Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στις αλλαγές που, σύμφωνα με την ΠΟΣΠΛΑ, επιχειρούν να δώσουν πιο λειτουργικές λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους πωλητές των λαϊκών αγορών.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι ο νέος νόμος αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες του παρελθόντος και δημιουργεί ένα πιο σαφές πλαίσιο για τον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις.