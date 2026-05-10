Πού θα φτάσει η ανεργία το 2026 – Τι γίνεται με τον Τουρισμό

Ο τουρισμός φαίνεται να χάνει τη δυναμική του στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το 2026, την ώρα που άλλοι κλάδοι, όπως οι κατασκευές, αποκτούν πιο κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, η αγορά εργασίας συνεχίζει να κινείται σε θετική τροχιά, αλλά με εμφανώς χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, το οποίο επηρεάζει τις προσδοκίες των επιχειρήσεων και την εξέλιξη των προσλήψεων. Παρά τη θετική εκκίνηση του έτους, οι προοπτικές εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, γεγονός που συνδέεται τόσο με τις διεθνείς εξελίξεις όσο και με εσωτερικές αδυναμίες της οικονομίας.

Οι προβλέψεις για την ανεργία και οι προκλήσεις

Η πορεία της ανεργίας για το 2026 εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 8,5% στο βασικό σενάριο, ενώ σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να φτάσει στο 8,8%. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια επιβράδυνση στη βελτίωση της αγοράς εργασίας, σε σύγκριση με την έντονη ανάκαμψη που προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Η συγκράτηση της ανεργίας σε αυτά τα επίπεδα σχετίζεται με βαθύτερα διαρθρωτικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η περιορισμένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και η ύπαρξη διαρθρωτικής ανεργίας, τα οποία καθιστούν πιο δύσκολη τη συνέχιση της πτωτικής πορείας της ανεργίας με τον ίδιο ρυθμό.

Επενδύσεις και χρηματοδότηση στο επίκεντρο

Καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης αναμένεται να διαδραματίσουν οι επενδύσεις. Η ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την πρόοδο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η αυξημένη πιστωτική επέκταση συμβάλλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής και υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί ως παράγοντας επιβράδυνσης, περιορίζοντας εν μέρει την αναπτυξιακή δυναμική.

Οι κατασκευές οδηγούν την απασχόληση

Ο κλάδος των κατασκευών αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα αύξησης της απασχόλησης για το 2026. Οι επιχειρήσεις του τομέα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες, με σχεδόν τις μισές να προβλέπουν αύξηση των θέσεων εργασίας, ενώ τα σχετικά στοιχεία δείχνουν σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών.

Η κινητικότητα εντοπίζεται κυρίως στις ιδιωτικές κατασκευές, όπου παρατηρείται έντονη δραστηριότητα. Τα δημόσια έργα διατηρούν πιο σταθερή εικόνα, ωστόσο συνολικά ο κλάδος επωφελείται από τη ροή επενδυτικών κεφαλαίων και την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής.

Συγκρατημένη εικόνα σε βιομηχανία και εμπόριο

Στη βιομηχανία, η εικόνα της απασχόλησης παραμένει σταθερή, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να μην αναμένουν σημαντικές αλλαγές στο προσωπικό τους. Οι προσλήψεις κινούνται σε περιορισμένα επίπεδα, γεγονός που αποτυπώνει μια στάση προσεκτικής διαχείρισης.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο λιανικό εμπόριο, όπου, παρά τη βελτίωση των προσδοκιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυριαρχεί η αναμονή. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν προβλέπει ουσιαστικές μεταβολές στον αριθμό των εργαζομένων, γεγονός που δείχνει επιφυλακτικότητα απέναντι στις εξελίξεις.

Υπηρεσίες και τουρισμός σε φάση επιβράδυνσης

Στον τομέα των υπηρεσιών, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της οικονομίας, καταγράφεται μικτή εικόνα. Αν και παρατηρείται οριακή βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε ετήσια βάση οι προσδοκίες εμφανίζονται αισθητά μειωμένες.

Ιδιαίτερα στον τουρισμό, η συμβολή του στην απασχόληση εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερη στο βασικό σενάριο για το 2026, ενώ σε πιο δυσμενείς συνθήκες ενδέχεται να γίνει αρνητική. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη διεθνή αβεβαιότητα, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης, που επηρεάζουν άμεσα την πορεία του κλάδου.