Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Το νέο πλαίσιο και η συμφωνία με τα ΗΑΕ

Πίνακας περιεχομένων

Η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών υποδομών βρέθηκε στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Άμπου Ντάμπι, προβλέπει επενδύσεις σε αναδυόμενες τεχνολογίες, συνεργασία στην εκπαίδευση και την υγεία, καθώς και κοινή ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νέο πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στο ‘Αμπου Ντάμπι, υπογράψαμε και στρατηγική συνεργασία με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών υποδομών. Η συμφωνία προβλέπει επενδύσεις στο πεδίο των αναδυόμενων τεχνολογιών, συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.

‘Αλλωστε, στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ελλάδα εξελίσσεται σε μία από τις πρώτες χώρες που αποκτούν ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εισαγωγή και αξιοποίηση της ΤΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς.

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς επηρεάζει θέσεις εργασίας και ανεργία

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θέτει τους κανόνες για την υπεύθυνη, ασφαλή και δημιουργική χρήση της ΤΝ στην τάξη. Σε πρόσφατα σχόλιά του, ο Andreas Schleicher, διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και αρχιτέκτονας του προγράμματος PISA, εξήρε την Ελλάδα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Αιχμές για το νέο σύστημα στελέχωσης σχολείων – Στο «μικροσκόπιο» το Eduplan.ai