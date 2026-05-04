Σπίτι μου ΙΙ: Μέχρι 2 Ιουνίου 2026 οι υπογραφές για τα δάνεια

Σημαντική πρόοδο καταγράφει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από τα νοικοκυριά, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου στο Facebook. Με χιλιάδες εγκεκριμένα δάνεια και υψηλό ποσοστό απορρόφησης, το πρόγραμμα εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών, καθώς έχει τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων. Την ίδια στιγμή, η συνολική συμβολή των προγραμμάτων «Σπίτι μου» αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό δικαιούχων που έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία σε όλη τη χώρα.

Ένα άλλο πρόγραμμα με μεγάλη κοινωνική απήχηση είναι το «Σπίτι μου ΙΙ», για το οποίο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ. Η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή, έχει φτάσει έως σήμερα το 84,1%.

Αν συνυπολογίσουμε και τα περίπου 9.000 σπίτια που αποκτήθηκαν χάρη στο «Σπίτι μου Ι», το σύνολο των νοικοκυριών (περίπου 22.500) που έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα αυτά προσεγγίζει τον πληθυσμό μιας πόλης όπως ο Πύργος, η Κέρκυρα ή το Κιλκίς. Το μέσο εισόδημα αυτών που απέκτησαν σπίτια από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι 20.800 ευρώ και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην περιφέρεια -την Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα.

Για λόγους που έχουν να κάνουν με την αναδιάταξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ -σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ορίστηκε η 2 Ιουνίου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων του «Σπίτι μου ΙΙ».

Φυσικά, όσοι δικαιούχοι θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως τότε δεν επηρεάζονται, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τις τράπεζες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στο πρόγραμμα. Και βεβαίως στο stegasi.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις παραπάνω από 40 πολιτικές μας για την προσιτή στέγη.