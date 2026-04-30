Σπίτι μου ΙΙ: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι και τι θα συμβεί με τις δανειακές συμβάσεις

Πίνακας περιεχομένων

Προθεσμία έως 2 Ιουνίου για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων στο «Σπίτι μου ΙΙ», με έκκληση των τραπεζών για άμεση κινητοποίηση των δικαιούχων.

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησής του, με την προθεσμία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων να έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου 2026. Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει οριστική έγκριση καλούνται να κινηθούν άμεσα, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών απευθύνει σαφή σύσταση προς τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή των συμβάσεων πριν τη λήξη του προγράμματος.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Οι πολίτες που έχουν ήδη ενταχθεί οριστικά στο πρόγραμμα, μετά την αποδοχή της αίτησής τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η έγκαιρη ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η σημασία της καταληκτικής ημερομηνίας

Η ημερομηνία της 2ας Ιουνίου 2026 έχει τεθεί ως οριστική για τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Όπως επισημαίνεται, η λήξη του προγράμματος καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την υπογραφή νέων συμβάσεων για όσους δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι τότε.

Οι συνέπειες καθυστέρησης

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν ανταποκριθούν εγκαίρως, χάνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην τελική φάση του δανείου. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να υπογραφεί η οριστική σύμβαση.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης, καθώς το χρονικό περιθώριο περιορίζεται και οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο για την ολοκλήρωσή τους.