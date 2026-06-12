Συντάξεις: Μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε ιδιωτικό τομέα και Δημόσιο

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Η έκθεση ΗΛΙΟΣ για τον Μάιο δείχνει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις νέες συντάξεις ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου, με σχεδόν έξι στις δέκα συντάξεις να μην ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ

Μεγάλη πίεση στα εισοδήματα των συνταξιούχων και έντονη απόκλιση ανάμεσα στις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου καταγράφει η έκθεση του συστήματος ΗΛΙΟΣ για τον Μάιο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες του Δημοσίου. Η διαφορά φτάνει το 45,7%, καθώς οι συντάξεις του Δημοσίου κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα 1.400 ευρώ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκαν στα 763 ευρώ.

Το χάσμα ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου

Η απόκλιση των 644 ευρώ ανάμεσα στις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου αναδεικνύει τη συμπίεση που υφίστανται οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία.

Μεγάλοι χαμένοι εμφανίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και οι αγρότες. Οι κατηγορίες αυτές κατατάσσονται πλέον, σε μεγάλο βαθμό, στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Κύριες και επικουρικές συντάξεις

Στο σύνολο των συντάξεων, η μέση δαπάνη για κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε μόλις στα 866 ευρώ. Η μέση επικουρική σύνταξη ανήλθε στα 196 ευρώ, ενώ το μέσο μέρισμα δεν ξεπέρασε τα 116 ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι μεγάλο μέρος των συνταξιούχων στηρίζεται σε εισοδήματα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας. Η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης κάνουν ακόμη πιο έντονη την πίεση στα νοικοκυριά των ηλικιωμένων.

Σχεδόν έξι στις δέκα συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το ύψος των κύριων συντάξεων γήρατος. Σχεδόν έξι στις δέκα συντάξεις δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ μικτά.

Συγκεκριμένα, 264.992 κύριες συντάξεις γήρατος φτάνουν έως τα 500 ευρώ, ενώ άλλες 863.558 κυμαίνονται από 501 έως 1.000 ευρώ μικτά. Τα ποσά αυτά επιβεβαιώνουν ότι η χαμηλή σύνταξη δεν αφορά μικρό τμήμα των συνταξιούχων, αλλά μεγάλο μέρος του συνταξιοδοτικού πληθυσμού.

Αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιούχων

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των συνταξιούχων αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά περίπου 29.000 άτομα. Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνταξιούχοι έφτασαν τους 2.534.582.

Η αύξηση αυτή προσθέτει νέα πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέες συντάξεις εμφανίζονται χαμηλές και τα εισοδήματα των συνταξιούχων παραμένουν περιορισμένα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας

Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, τα στοιχεία της έκθεσης ΗΛΙΟΣ συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Οι μειωμένες αποδοχές, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τα διαστήματα ανεργίας ή αδήλωτης εργασίας έχουν επηρεάσει αρνητικά το ύψος των νέων συντάξεων.

Η συρρίκνωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου οδηγεί σε χαμηλότερες παροχές κατά τη συνταξιοδότηση. Έτσι, η εικόνα των νέων συντάξεων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες και τις πιέσεις που έχουν συσσωρευτεί στην αγορά εργασίας.

Η ανάγκη για παρεμβάσεις

Από τα στοιχεία προκύπτει η ανάγκη αποκατάστασης των εργασιακών σχέσεων και ενίσχυσης της σταθερής και αξιοπρεπώς αμειβόμενης εργασίας. Χωρίς βελτίωση των μισθών και της ασφαλιστικής συνέπειας, οι νέες συντάξεις θα συνεχίσουν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων για την εισοδηματική στήριξη των συνταξιούχων. Η εργασιακή και ασφαλιστική απορρύθμιση των τελευταίων ετών έχει περιορίσει πόρους από το ασφαλιστικό σύστημα, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τα όρια ηλικίας έχει οδηγήσει σε κύμα συνταξιοδοτήσεων, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στα ταμεία.